طرق فعالة للحفاظ على الدفء في الشتاء بدون ملابس ثقيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشعر الكثيرون بالبرد الشديد في فصل الشتاء، لكنهم يفضلون تجنب ارتداء الملابس الثقيلة التي قد تسبب لهم التحسس والانزعاج. في هذا السياق، نقدم لك أبرز الطرق الفعالة للبقاء دافئًا دون الحاجة إلى ملابس ثقيلة، وفقًا لموقع "هيلث لاين" و"انديا تايم".



1- ارتداء طبقات متعددة

يمكنك ارتداء عدة طبقات خفيفة من الملابس بدلاً من قطعة واحدة ثقيلة، مع اختيار الأقمشة التي تحافظ على الحرارة مثل الصوف.



2- النشاط البدني

يعتبر النشاط البدني أحد الطرق الأكثر فاعلية لتوليد حرارة طبيعية للجسم، مثل التمرين الخفيف أو الأعمال المنزلية.



3- شرب المشروبات الساخنة

المشروبات الساخنة مثل الشاي والحساء تساعد في تدفئة الجسم من الداخل.



4- استخدام الأغطية أو البطانيات

يمكنك استخدام البطانيات الصوفية أو الحرارية للحصول على الراحة والدفء أثناء الجلوس أو النوم دون الحاجة إلى ملابس ثقيلة.



5- الحفاظ على دفء القدمين واليدين

يُنصح بارتداء الجوارب والقفازات للحفاظ على حرارة الجسم، خاصةً أن الأطراف تفقد الحرارة بسرعة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على دفء جسمك والاستمتاع بأيام الشتاء ب comfort وراحة.

مصراوي