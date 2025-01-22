طرق فعالة للحفاظ على الدفء في الشتاء بدون ملابس ثقيلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يشعر الكثيرون بالبرد الشديد في فصل الشتاء، لكنهم يفضلون تجنب ارتداء الملابس الثقيلة التي قد تسبب لهم التحسس والانزعاج. في هذا السياق، نقدم لك أبرز الطرق الفعالة للبقاء دافئًا دون الحاجة إلى ملابس ثقيلة، وفقًا لموقع "هيلث لاين" و"انديا تايم".
1- ارتداء طبقات متعددة
يمكنك ارتداء عدة طبقات خفيفة من الملابس بدلاً من قطعة واحدة ثقيلة، مع اختيار الأقمشة التي تحافظ على الحرارة مثل الصوف.
2- النشاط البدني
يعتبر النشاط البدني أحد الطرق الأكثر فاعلية لتوليد حرارة طبيعية للجسم، مثل التمرين الخفيف أو الأعمال المنزلية.
3- شرب المشروبات الساخنة
المشروبات الساخنة مثل الشاي والحساء تساعد في تدفئة الجسم من الداخل.
4- استخدام الأغطية أو البطانيات
يمكنك استخدام البطانيات الصوفية أو الحرارية للحصول على الراحة والدفء أثناء الجلوس أو النوم دون الحاجة إلى ملابس ثقيلة.
5- الحفاظ على دفء القدمين واليدين
يُنصح بارتداء الجوارب والقفازات للحفاظ على حرارة الجسم، خاصةً أن الأطراف تفقد الحرارة بسرعة.
باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على دفء جسمك والاستمتاع بأيام الشتاء ب comfort وراحة.
مصراوي
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