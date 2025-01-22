3074 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الأربعاء

3074 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الأربعاء
التاريخ
1/22/2025 3:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3074 طنا، منها 2039 طن خضار، و 842 طن فواكه، و 192 طنا من الورقيات.
وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم الأربعاء:
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