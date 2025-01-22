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3074 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الأربعاء

1/22/2025 3:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3074 طنا، منها 2039 طن خضار، و 842 طن فواكه، و 192 طنا من الورقيات.
وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم الأربعاء:








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