قائمة الهواتف التي تتيح خدمة مكالمات الواي فاي في مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الأرضي (WiFi Calling)، التي تتيح إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام شبكة الواي فاي بدلاً من شبكة مشغل المحمول.
تعمل هذه الخدمة على تحسين جودة المكالمات في الأماكن التي تعاني من ضعف في شبكة المحمول، كما تتيح إجراء المكالمات بنفس سعر المكالمات العادية ودون أي رسوم إضافية.
تدعم الخدمة العديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك هواتف آيفون، هواوي، موتورولا، أوبو، وسامسونغ. ومن بين هواتف آيفون التي تدعم الخدمة: Iphone 6s و6s Plus، iPhone 7، 8، 11، 12، 13، 14، وآيفون SE 2020 و2022. كما تدعم هواتف هواوي مثل Mate 20 وP40 Pro، وهواتف سامسونغ من سلسلة A مثل Galaxy A01 وحتى A14، بالإضافة إلى العديد من هواتف Galaxy S ونوت.
بفضل هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الاتصال عبر شبكة الواي فاي بشكل سلس ومريح في أي مكان يتوافر فيه الإنترنت الأرضي.
العربية
MENAFN22012025000208011052ID1109116195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.