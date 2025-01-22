قائمة الهواتف التي تتيح خدمة مكالمات الواي فاي في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الأرضي (WiFi Calling)، التي تتيح إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام شبكة الواي فاي بدلاً من شبكة مشغل المحمول.



تعمل هذه الخدمة على تحسين جودة المكالمات في الأماكن التي تعاني من ضعف في شبكة المحمول، كما تتيح إجراء المكالمات بنفس سعر المكالمات العادية ودون أي رسوم إضافية.



تدعم الخدمة العديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك آيفون، هواوي، موتورولا، أوبو، وسامسونغ. ومن بين هواتف آيفون التي تدعم الخدمة: 6s و6s Plus، iPhone 7، 8، 11، 12، 13، 14، وآيفون SE 2020 و2022. كما تدعم هواتف هواوي مثل Mate 20 وP40 Pro، وهواتف سامسونغ من سلسلة A مثل Galaxy A01 وحتى A14، بالإضافة إلى العديد من هواتف Galaxy S ونوت.



بفضل هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الاتصال عبر شبكة الواي فاي بشكل سلس ومريح في أي مكان يتوافر فيه الإنترنت الأرضي.

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