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ارتفاع الأسهم الأمريكية في أول تداول بعد تنصيب ترامب

1/22/2025 3:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعا ملحوظا أمس في أول جلسة تداول بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وسط تفاؤل المستثمرين بسياساته الاقتصادية المرتقبة.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" على ارتفاع، وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.24% إلى 44025.81 نقطة.


وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.88% إلى 6049.24 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.64% إلى 19756.78 نقطة.


وقال محللون إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض أعادت الأمل في استمرار السياسات الداعمة للأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. كما أشاروا إلى أن الأسواق تتوقع مزيدًا من الإجراءات التحفيزية التي قد تعزز النمو وتدعم قطاعات مثل الطاقة والتصنيع.

RT

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