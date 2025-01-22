عطور بريطانية فاخرة.. مصدرها الصرف الصحي!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في خطوة غير تقليدية، ابتكرت مختبرات في مدينة إدنبرة عطرًا فاخرًا يحمل رائحة الصنوبر الجذابة، لكن المفاجأة أن مصدر الرائحة ليس من الطبيعة بل من مواد غريبة يتم استخراجها من شبكات الصرف الصحي في المدن الكبرى.
تتمثل الفكرة في جمع كتل دهنية متراكمة في قنوات المجاري، وهي مزيج من زيوت الطهي وفضلات المراحيض وبقايا الطعام التي يتخلص منها الناس في شبكات الصرف. تقوم شركة متخصصة بسحب هذه الكتل من المجاري وتحويلها إلى جامعة إدنبرة، حيث يتم معالجتها واستخلاص مواد كيميائية تنبعث منها رائحة تشبه رائحة الصنوبر.
وتتم إضافة هذه المادة إلى مكونات العطور التقليدية مثل الكحول والمواد الحافظة، ليتم إنتاج عطر فاخر يحمل رائحة الطبيعة، لكنه في الحقيقة مستخلص من فضلات الإنسان.
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