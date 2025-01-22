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عطور بريطانية فاخرة.. مصدرها الصرف الصحي!

1/22/2025 3:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة غير تقليدية، ابتكرت مختبرات في مدينة إدنبرة عطرًا فاخرًا يحمل رائحة الصنوبر الجذابة، لكن المفاجأة أن مصدر الرائحة ليس من الطبيعة بل من مواد غريبة يتم استخراجها من شبكات الصرف الصحي في المدن الكبرى.


تتمثل الفكرة في جمع كتل دهنية متراكمة في قنوات المجاري، وهي مزيج من زيوت الطهي وفضلات المراحيض وبقايا الطعام التي يتخلص منها الناس في شبكات الصرف. تقوم شركة متخصصة بسحب هذه الكتل من المجاري وتحويلها إلى جامعة إدنبرة، حيث يتم معالجتها واستخلاص مواد كيميائية تنبعث منها رائحة تشبه رائحة الصنوبر.


وتتم إضافة هذه المادة إلى مكونات العطور التقليدية مثل الكحول والمواد الحافظة، ليتم إنتاج عطر فاخر يحمل رائحة الطبيعة، لكنه في الحقيقة مستخلص من فضلات الإنسان.

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