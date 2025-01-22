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الإفراط في الكمون: تعرف على أضراره على الجسم

1/22/2025 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم الفوائد الصحية العديدة التي يتمتع بها الكمون بفضل قيمته الغذائية العالية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مجموعة من الأضرار للجسم، والتي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على بعض الأعضاء الحيوية.
أضرار الكمون:
حرقة المعدة
رغم قدرة الكمون على تخفيف انتفاخ البطن وطرد الغازات، فإن تناوله بشكل مفرط قد يؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة.


تلف الكبد والكلى
الإفراط في تناول الكمون قد يسبب تلفًا في الكبد والكلى، خاصةً بسبب الزيت الموجود في بذوره، ما قد يزيد من خطر تليف الأعضاء.


التجشؤ
قد يؤدي تناول الكمون بكميات كبيرة إلى كثرة التجشؤ، حيث يسبب خروج الغازات من الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى رائحة نفس كريهة.


النعاس
من الآثار الجانبية الأخرى للإفراط في الكمون هو الشعور بالنعاس والغثيان، وذلك بفضل خصائصه المخدرة للجسم.


نقص سكر الدم
يؤدي الكمون إلى انخفاض مستوى سكر الدم بشكل كبير عند تناوله بكثرة، مما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية، حيث قد يؤدي نقص الجلوكوز أثناء الجراحة إلى مضاعفات صحية خطيرة.

الكونسلتو

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