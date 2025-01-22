العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر النائب صالح العرموطي أن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المعروض على مجلس النواب يشكل خطرا على الأسرة والمجتمع.
وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يهدف لتحقيق الاتفاقيات الدولية بشأن المرأة واتفاقية سيداو.
وأضاف أن المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة وهي ذمة مستقلة عن ذمة الزوج ولها حقوق مصونة.
وطالب العرموطي الحكومة برد مشروع القانون لأنه يتعارض مع قيم المجتمع والإسلام.
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