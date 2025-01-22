Wednesday, 22 January 2025 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع

1/22/2025 3:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر النائب صالح العرموطي أن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المعروض على مجلس النواب يشكل خطرا على الأسرة والمجتمع.

وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يهدف لتحقيق الاتفاقيات الدولية بشأن المرأة واتفاقية سيداو.

وأضاف أن المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة وهي ذمة مستقلة عن ذمة الزوج ولها حقوق مصونة.

وطالب العرموطي الحكومة برد مشروع القانون لأنه يتعارض مع قيم المجتمع والإسلام.

MENAFN22012025000208011052ID1109116190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث