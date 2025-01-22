كيورا هيلث تقيم فعالية لتعزيز الصحة النفسية لموظفيها

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 21 يناير 2025: أقامت "كيورا هيلث" الشركة الرائدة في قطاع الأدوية في الكويت، فعالية لتعزيز الصحة النفسية والجسدية لموظفيها، وذلك يوم السبت 18 يناير في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، حيث نظمت العديد من الأنشطة التي تجمع بين الاسترخاء والإبداع والعمل الجماعي، بهدف تعزيز الصحة النفسية والجسدية للموظفين. تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وإيماناً بمبدأ "الوقاية قبل العلاج".
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة "كيورا هيلث"، السيد/ فيصل علي المطوع: "نؤمن في كيورا بأن تعزيز الصحة النفسية والجسدية يبدأ من الشخص ويمتد إلى المجتمع، لذلك نحرص على الاستثمار في صحة موظفينا من خلال نشر ثقافة الوقاية، وتشجيعهم على إعطاء الأولوية لصحتهم النفسية والجسدية، وتبني أنماط حياة صحية، إذ سينعكس ذلك على أدائهم في العمل وفي حياتهم اليومية."
وقد شملت الفعالية التي حضرها حوالي 100 شخص من الموظفين وعائلاتهم وأقاربهم، جلسات علاج بالصوت تهدف إلى تعزيز التوازن الداخلي، تلاها ورشات عمل فنية تشجع على التعبير الإبداعي وتخفيف التوتر. كما كان من بين الفعاليات نشاط بناء الفِرَق مثل لعبة شد الحبل والتحديات الجماعية بهدف تعزيز الروابط بين الموظفين وتقوية الروح الجماعية. كما وقامت "لوريال"، العلامة التجارية الفرنسية الرائدة عالمياً في مجال التجميل والعناية الشخصية، وإحدى العلامات التجارية التي تمثلها "كيورا" في الكويت، بتقديم النصائح والاستشارات للموظفين من خلال أخصائيين محترفين، كما وقامت بتوزيع الهدايا على المشاركين في هذه الفعاليات.
تسعى شركة "كيورا هيلث" إلى الاهتمام بصحة المجتمع بما في ذلك صحة موظفيها، حيث احتفلت مؤخراً في يوم الصحة النفسية بتنظيم جلسة تمارين ذهنية تحت عنوان "الإجهاد الذكى"، مع مدربة التمكين الذاتي سارة أبيقوة. كما ستواصل الشركة إقامة مبادرات وفعاليات تعنى بالصحة تستهدف الموظفين والمجتمع على حدٍ سواء، بما يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من أجل ضمان حياة صحية للجميع.
تأسست شركة "كيورا"، وهي شركة تابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، في عام 1963 بهدف تحسين جودة الحياة من خلال توفير حلول مبتكرة وفعالة في مجال الصحة والرفاهية. تدير شركة "كيورا" عملياتها بمستوى عالمي، وقد أقامت على مر السنين شراكات قوية مع أبرز العلامات التجارية الطبية الرائدة، التي توفر منتجات وخدمات مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بصحة الأفراد وتحقيق التوازن بين الجسد والعقل، ومن هذه الشراكات "نوفو نورديسك" Novo Nordisk، و"جونسن أند جونسن" Johnson & Johnson، و"فايزر" Pfizer، و"فياتريس" Viatris، و"بوهرينجر إنجيلهم" Boehringer Ingelheim، و"جي أس كي" GSK، و" هاليون" Haleon، و" لوريال" L'Oreal، و"ميرك" Merck، وغيرها. كما أنها أحد موردي الأدوية الرئيسيين لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة في الكويت. تقوم شركة "كيورا" باستيراد وبيع المعدات الطبية الخفيفة والثقيلة لصالح مستشفيات القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية.
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