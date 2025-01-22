مؤسسة قطر تحتفل باليوم الدولي للتعليم

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 21 يناير 2025: ستنظم مؤسسة قطر فعالية للاحتفال باليوم الدولي للتعليم في 23 يناير، تتضمن إطلاق حملة "خل نتكلم عربي"، بالإضافة إلى سلسلة من الجلسات النقاشية والأنشطة المفتوحة أمام أفراد المجتمع.
تحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي للتعليم سنويًا في 24 يناير، مسلطةً الضوء على أهمية التعليم ودوره الأساسي في تمكين الأفراد والمجتمعات وتعزيز التقدم الاجتماعي.
تحتفل مؤسسة قطر بهذا اليوم تحت شعار "التعليم مسؤولية الجميع"، حيث تسلط الفعالية الضوء على الالتزام المشترك بتوفير تعليم عالي الجودة يرتكز على القيم المحلية، وتعزيز اللغة العربية، ودعم المبادئ الإسلامية، وتقوية الهوية الوطنية. كما تركز على الدور المشترك للأسر، والمعلمين، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمجتمع ككل في تحقيق هذا الهدف.
ستُعقد الفعالية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وستشمل أنشطة تبرز الابتكار في التعليم، ودمج التكنولوجيا في التعلم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز مكانة اللغة العربية، والهوية الثقافية، والقيم الأخلاقية. للاطلاع على الجلسات والتسجيل، يُرجى زيارة:
ستتضمن الفعالية أيضًا عرض مشاريع تعليمية من الطلاب والمعلمين، ومعرضًا تفاعليًا يعرض مساهمات المؤسسات والشركات التي تدعم قطاع التعليم، إلى جانب ورش عمل تفاعلية ومناقشات حول المواضيع الرئيسية. كما سيتم إطلاق حملة "خل نتكلم عربي"، التي تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة أساسية في مدارس مؤسسة قطر. ستعمل الحملة على رفع الوعي بين الطلاب بشأن اللهجة المحلية وتوجيه العائلات حول كيفية تكريس اللغة العربية لتعزيز القيم والثقافة الوطنية.
ستتناول الجلسات العامة دور الشركات والمؤسسات الخاصة والإعلام في دعم التعليم، بالإضافة إلى مناقشة تفاعلية حول التعليم الشمولي وأثره، يُقدمها خريجو أكاديمية العوسج وأكاديمية ريناد، جزء من التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، حيث سيشاركون تجاربهم الشخصية.
سيُختتم اليوم بجلسة يقودها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، لمناقشة دور أولياء الأمور في تعزيز الهوية الثقافية من خلال اللغة العربية، بالإضافة إلى تقديم استراتيجيات عملية لدمج اللغة العربية في الحياة الأسرية.
سيشارك الطلاب والمعلّمون والموظفون من مدارس مؤسسة قطر، بالإضافة إلى مدارس من مختلف أنحاء البلاد، في الجلسات، بينما ستستضيف 21 شركة وجهة محليّة في المعرض التفاعلي، مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعليم وتشجيع المشاركة المجتمعية.
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