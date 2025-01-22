تراجع الدولار وسط توترات بشأن خطط التعريفات الجمركية لترامب

(MENAFN
) انخفض الدولار بشكل طفيف يوم الأربعاء في تداولات متقلبة، حيث أثارت حالة عدم اليقين بشأن خطط التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب قلق الأسواق المالية. وأشار ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في البيت الأبيض إلى أن إدارته تدرس فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير، وهو نفس اليوم الذي كان قد صرّح فيه سابقًا عن نيته فرض تعريفات بحوالي 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا.
كما أعاد ترامب التأكيد على خطط فرض تعريفات جمركية على الواردات الأوروبية لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وعلى الرغم من هذه التهديدات، أدى غياب خطط واضحة بشأن التعريفات في أول يوم لترامب في المنصب إلى انخفاض الدولار بنسبة 1.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين.
استقر الدولار يوم الثلاثاء وأغلق دون تغيير بعد أن طمأن المسؤولون الأمريكيون الأسواق بأن أي تعريفات جديدة ستُفرض بطريقة تدريجية. هذا البيان ساهم في تهدئة مخاوف السوق ومنع المزيد من التقلبات في أداء الدولار.
بحلول صباح الأربعاء، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.14 بالمئة ليصل إلى 108 عند الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش. في المقابل، انخفض اليورو بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين بشكل طفيف ليصل إلى 155.40 مقابل الدولار.
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