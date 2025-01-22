Wednesday, 22 January 2025 07:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة في الأردن

1/22/2025 1:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين خمس مركبات على مخرج دوار الشعب باتجاه المدينة الطبية ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات حسنة ، وتم تعليل الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ لإحدى المركبات .
ولفتت عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تصادم على طريق الزرقاء عمان ،و تحديداً بعد جسر الغباوي باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .
كما وقع حادث تدهور على طريق المفرق الزرقاء ما بعد منطقة ثغرة الجب ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، وجرى نقل الإصابتين إلى مستشفى المفرق الحكومي .
ووقع حادث تصادم وتدهور على طريق الزرقاء الأزرق ، ما بعد مخيم الأزرق باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .

MENAFN22012025000208011052ID1109115909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث