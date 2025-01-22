12 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين خمس مركبات على مخرج دوار الشعب باتجاه المدينة الطبية ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات حسنة ، وتم تعليل الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ لإحدى المركبات .
ولفتت عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تصادم على طريق الزرقاء عمان ،و تحديداً بعد جسر الغباوي باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى
الزرقاء الحكومي .
كما وقع حادث تدهور على طريق المفرق الزرقاء ما بعد منطقة ثغرة الجب ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، وجرى نقل
الإصابتين إلى مستشفى المفرق الحكومي .
ووقع حادث تصادم وتدهور على طريق الزرقاء الأزرق ، ما بعد مخيم الأزرق باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .
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