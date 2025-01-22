ديليفرو تطلق جوائز سنوية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة في الكويت

(MENAFN
- Deliveroo) أطلقت ديليفرو الكويت جوائز للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة، بهدف تكريم الذين أظهروا أعلى مستوى من الالتزام بالسلامة على الطرق طوال عام 2024. وفي الجولة الافتتاحية، تلقت مجموعة من سائقي ديليفرو مكافآت مالية من الشركة إلى جانب شهادات تقدير رسمية.
تم تصميم جوائز للسائقين الملتزمين بقوانين السلام كبرنامج سنوي لتكون حافزًا إضافيًا للسائقين للحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة، وهي جزء مهم من التزام ديليفرو بالعمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة لضمان مجتمع أكثر أمانًا. استندت معايير اختيار الفائزين بهذه الجوائز إلى عوامل مهمة مثل الحفاظ على سجل مروري نظيف، وعدم تسجيل أي مخالفات أو غرامات أو حوادث خلال العام.
أقيم حفل توزيع الجوائز في مطعم فريج صويلح، وهو مطعم كويتي شهير معروف بمأكولاته الأصيلة وسحره التقليدي. بعد الغداء، استمتع السائقون بتجربة تسوق حصرية في ماكس، مصممة لإضفاء البهجة وخلق تجربة لا تُنسى.
وكجزء من الاحتفال، تم تكريم عدد من السائقين المتفوقين بجوائز مختلفة، بما في ذلك تذاكر الطيران إلى بلدانهم الأصلية، وأجهزة إلكترونية، وغيرها، تقديرًا لالتزامهم المستمر بمتطلبات العمل والأداء المتميز.
وحول هذا، قالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو في الكويت وقطر: "يشكل السائقون جزءًا لا يتجزأ من أعمالنا، وسلامتهم ورفاهيتهم هي جوهر ما نقوم به. تحتفي هذه المبادرة بالتزامهم بالسلامة على الطرق والأداء الاستثنائي. نحن فخورون بتكريم هؤلاء السائقين المتميزين ونحن متحمسون لتوسيع هذا البرنامج في السنوات القادمة لتكريم المزيد من السائقين على تفانيهم."
إن هذه الجوائز هي جزء من جهود ديليفرو المستمرة لضمان سلامة السائقين وتكريم أفضلهم، الذين يعملون على تحسين معايير الصناعة على أساس يومي. في السنوات الماضية، تلقى سائقو ديليفرو في الكويت جلسات وتدريبات على المعرفة والمهارات الأساسية المتعلقة بالسلامة على الطرق وأفضل الممارسات والامتثال التنظيمي، فضلاً عن تعزيز فهم قوانين العمل في الكويت والفروق الثقافية. تحافظ الشركة بنشاط على مجموعة من المبادرات والبرامج المستمرة لتعزيز رفاهية السائقين.
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