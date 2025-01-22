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لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق

1/22/2025 12:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-وثقت كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لمحاولة إنقاذ الشاب قصي الشرع قبل وفاته إثر اختناقه من صوبة المدفأة.
وقال مقرب لـ الوكيل الإخباري إن قصي، البالغ من العمر 27 عامًا، عاد الأحد الماضي من عمله وذهب للاستحمام، لكنّه نسي المدفأة مشتعلة أثناء نومه.
وتابع أنه عند محاولة اهله افاقته، فوجئت برؤيته مستلقيًا على سريره، غير قادر على الحركة أو التنفس.
وعن مقطع الفيديو المتداول، قال قريبه انه اثناء محاولة إنقاذ قصي، والالتقاء بالدفاع المدني عند اقرب نقطة حيث انه كان في حالة حرجة جدًا قبل أن تُودِّي الحادثة بحياته..

الى رحمة الله

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