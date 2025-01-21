كتيبة جنين: قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بناقلة جند للاحتلال

قالت كتيبة جنين في سرايا القدس إن مقاتلوها فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند في محيط مخيم جنين وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمهما شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال "بدء عملية عسكرية" في المدينة ضد أنشطة المقاومة الفلسطينية، تحت مسمى "الجدار الحديدي".



بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 10 شهداء وصلوا إلى جنين الحكومي إثر جوي لقوات الاحتلال بواسطة مسيرة على المدينة إلى جانب 40 جريحا.