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كتيبة جنين: قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بناقلة جند للاحتلال

1/21/2025 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت كتيبة جنين في سرايا القدس إن مقاتلوها فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند في محيط مخيم جنين وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمهما شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال "بدء عملية عسكرية" في المدينة ضد أنشطة المقاومة الفلسطينية، تحت مسمى "الجدار الحديدي".

بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 10 شهداء وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي إثر قصف جوي لقوات الاحتلال بواسطة مسيرة على المدينة إلى جانب 40 جريحا.

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