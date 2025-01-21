كتيبة جنين: قتلى وجرحى بتفجير عبوة ناسفة بناقلة جند للاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتيبة جنين في سرايا القدس إن مقاتلوها فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند في محيط مخيم جنين وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمهما شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال "بدء عملية عسكرية" في المدينة ضد أنشطة المقاومة الفلسطينية، تحت مسمى "الجدار الحديدي".
بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 10 شهداء وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي إثر قصف جوي لقوات الاحتلال بواسطة مسيرة على المدينة إلى جانب 40 جريحا.
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