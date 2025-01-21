أول تعليق من حماس على عملية الطعن في تل أبيب

أول تعليق من حماس على عملية الطعن في تل أبيب
التاريخ
1/21/2025 11:23:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "عملية
الطعن البطولية في "تل أبيب" التي تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما
دام الاحتلال وجرائمه".
ونعت حماس "الشهيد المغربي البطل منفذ
العملية في "تل أبيب"".
وقالت إن عملية "تل أبيب" هي "رد
طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين".
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