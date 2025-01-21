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أول تعليق من حماس على عملية الطعن في تل أبيب

1/21/2025 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "عملية الطعن البطولية في "تل أبيب" التي تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه".
ونعت حماس "الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في "تل أبيب"".

وقالت إن عملية "تل أبيب" هي "رد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين".

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