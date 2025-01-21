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جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين

1/21/2025 11:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وسط توقعات بإطالة أمد العملية العسكرية وتوسيعها.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عددا من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري، فيما دمرت الجرافات الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.

وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.

ورجحت مصادر عبرية أن تكون العملية التي أطلقها "الجيش" في جنين "مطولة" وقد تتوسع إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق الثلاثاء، في تصعيد عسكري غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق الطائرات المُسيرة والحربية في الأجواء.

وأسفرت العملية المتواصلة في جنين ومخيمها حتى اللحظة عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين، فيما استشهد شاب من مخيم جنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية تعنك غرب المحافظة.

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