جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وسط توقعات بإطالة أمد العملية العسكرية وتوسيعها.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عددا من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري، فيما دمرت الجرافات الشوارع بالقرب من مستشفى
ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.
وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.
ورجحت مصادر عبرية أن تكون العملية التي أطلقها "الجيش" في جنين "مطولة" وقد تتوسع إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق الثلاثاء، في تصعيد عسكري غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق الطائرات المُسيرة والحربية في الأجواء.
وأسفرت العملية المتواصلة في جنين ومخيمها حتى اللحظة عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين، فيما استشهد شاب من مخيم جنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية تعنك غرب المحافظة.
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