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تصريحات جديدة لترامب بشأن أزمة أوكرانيا

1/21/2025 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إنه سينظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض نظيره فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي رد على سؤال عن إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال لم يحضر بوتين إلى طاولة المفاوضات، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض: "يبدو الأمر كذلك".

وأضاف: سندرس موضوع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا ونرى كيف تسير الأمور.

وشدد ترامب على ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي المزيد لأوكرانيا.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه طلب من نظيره الصيني المساعدة في تسوية أزمة أوكرانيا.

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