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وقف إطلاق النار في غزة: قصة وهم ترامب وفشل بايدن‏

1/21/2025 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة


‏جمال كنج‏ - (كاونتربنش) 17/1/2025
كان من الممكن تأمين اتفاق وقف إطلاق النار الحالي قبل أشهر. كان الرئيس جو بايدن قد اقترح، في أيار (مايو)، إطارا مماثلا لإطار الاتفاق الحالي قبله الفلسطينيون. ومع ذلك، رفض نتنياهو الاتفاق باعتباره "‏‏غير صالح‏‏"، وأعطى الأولوية لبقائه السياسي على إنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
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محاطا بوزير خارجيته ونائبة الرئيس، أعلن الرئيس جو بايدن وقف إطلاق النار في غزة بريح من الإنجاز، ووصف الاتفاق بأنه جاء تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها إدارته. لكن هذا التأكيد مضلل للغاية. ففي حين تم تقديم وقف إطلاق النار على أنه انتصار دبلوماسي، تكشف الحقيقة عن واقع أكثر قتامة. وبالنسبة للكثيرين، لن يتم تذكر إدارة بايدن لتوسطها في جلب السلام وإنما سيتذكرها الناس بتمكين وتسهيل السياسات التي سمحت باستمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة بلا هوادة.‏
‏بعيدًا عن أن يكون إرثها هو السلام، تتحمل إدارة بايدن -من خلال تزويدها إسرائيل بأدوات الإبادة الجماعية وحمايتها من المساءلة الدولية عن جرائم الحرب الدولية- المسؤولية المباشرة عن المذبحة. وقد ادعى الرئيس بايدن لدى الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار أنه جاء نتيجة ثمانية أشهر من الجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي بذلتها إدارته للوصول إليه. وفي الواقع، كان هذا هو الشهر الثامن من جهود تطبيع جرائم الحرب الإسرائيلية بتقديمها على أنها دفاع عن النفس. تحت قيادة وزير الخارجية الأميركي الأكثر اعتناقا لاتجاه "إسرائيل أولا"، كان وقف إطلاق النار لفتة رمزية تخفي الإخفاقات الأخلاقية والسياسية العميقة لإدارة أثبتت كونها خاضعة لإسرائيل.‏
يشكل هذا الفشل أيضا رمزا لقضية أوسع في السياسة الخارجية للولايات المتحدة: إعطاء الأولوية للنفعية الضيقة أو السياسية على الضرورات الأخلاقية والقيَمية. من خلال السماح لبنيامين نتنياهو بالتصرف بإفلات من العقاب، لم يضر الرئيس بايدن بمكانة أميركا في العالم فحسب، بل قام أيضًا بإدامة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة من دون رادع. وبذلك أصبحت الإدارة الأميركية شريكا متواطئا في جرائم الحرب، مما تسبب في المزيد من تقويض مكانة الولايات المتحدة المفترضة كمدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.‏
‏لن تكون العلامة التي تميز إرث الرئيس بايدن ووزيره أنتوني بلينكن هي وقف إطلاق النار، وإنما سيتحدد إرثهما بدورهما في تزويد إسرائيل وتمكينها من ‏‏إسقاط 85.000 طن من القنابل‏‏ على غزة -وهي كمية تتجاوز حجم القصف المشترك لدريسدن وهامبورغ ولندن خلال الحرب العالمية الثانية. وسيتم تذكر فترة ولايتهما بإشرافهما على قتل ‏‏أو إصابة 10 في المائة من سكان غزة‏‏ ‏‏وتدمير 86 في المائة من جميع المباني والهياكل المدنية في القطاع‏‏.‏
عندما يعود الطلاب في غزة في نهاية المطاف إلى مقاعد الدراسة بعد 15 شهرًا من الدمار، فإنهم سيواجهون التأثير القاتم لما أحدثته القنابل أميركية الصنع: فقد ‏‏تحولت 123 جامعة ومدرسة إلى أنقاض‏‏، وأسفر القصف بهذه القنابل عن ‏‏مقتل 750 أكاديميا‏‏ وفقدان ‏‏130 باحثا وأستاذا جامعيا‏‏ كانوا ذات مرة مصدرًا لإلهام الأمل والمعرفة.‏
‏بينما يتم السماح لشاحنات الإغاثة بالتدحرج ببطء إلى داخل قطاع غزة، لن ينسى الناس نحو ‏‏300 عامل إغاثة‏‏ الذين قُتلوا عمدًا على يد إسرائيل، ولا نحو ‏‏160 صحفيا وإعلاميا‏‏ خاطروا بحياتهم وفقدوا أرواحهم في محاولة لإيصال صرخات السكان المحاصرين، فقط لتقع أصواتهم على آذان صماء وعالم ميت الضمير.‏
وسط أنقاض أكثر من ‏‏654 مرفقًا للرعاية الصحية‏‏، ستظل ذكرى ‏نحو ‏1.000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية المتفانين‏‏ وبعض أفضل الأطباء في فلسطين الذين لقوا حتفهم في جهودهم لإنقاذ الأرواح، محفورة في الوعي الجماعي. وبالنسبة لشعب غزة، ليست هذه مجرد قصة دمار، وإنما هي شهادة أيضًا على لامبالاة العالم وتواطؤه في كارثة إنسانية لا يمكن تصورها.‏
‏كان من الممكن تأمين اتفاق وقف إطلاق النار الحالي قبل أشهر. كان الرئيس جو بايدن قد اقترح، في أيار (مايو)، إطارا مماثلا لإطار الاتفاق الحالي والذي قبله الفلسطينيون. ومع ذلك، رفض نتنياهو الاتفاق باعتباره "‏‏غير صالح‏‏"، وأعطى الأولوية لبقائه السياسي على إنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين. وبدلا من محاسبة إسرائيل أو الإصرار على امتثالها للقانون الإنساني الدولي، اختارت إدارة بايدن –بقيادة مُيسر الإبادة الجماعية، وزير الخارجية أنتوني بلينكن– استرضاء نتنياهو وتشجيعه على المضي في جرائمه.‏
‏في الوقت نفسه، ولكي لا نكون تحت إغراء تفاؤل زائف، ليس من المبالغة الشك في أن فشل نتنياهو، اعتبارًا من 16 كانون الثاني (يناير)، في الحصول على موافقة حكومته على وقف إطلاق النار يمكن أن يكون جزءا من استراتيجية نموذجية يتبعها نتنياهو: محاولة اللحظة الأخيرة لممارسة الضغط، إما لتقويض الاتفاق أو استخدام لعبة "صياغة الكلمات" لتغيير المصطلحات، مثل أسماء السجناء المراد إطلاق سراحهم، أو استئناف الحرب بمجرد حصوله على ما يريد من عملية التبادل. ولن يكون هذا شيئًا غير مسبوق بالنسبة لنتنياهو، لأنه يعتمد على الدعم السهل والمنصاع المتمثل في تمكين واشنطن للإبادة الجماعية.‏
أصبح ذلك أكثر وضوحا عندما قام جيشه، في اليوم نفسه الذي وافق فيه نتنياهو على شروط وقف إطلاق النار، بتصعيد غاراته الجوية وقتل ‏‏81 مدنيًا‏‏ فلسطينيًا في ثماني مذابح منفصلة، متوجًا بذلك جرائمه بموجب رخصة "الدفاع عن النفس" الممنوحة له من بايدن.‏
‏ومع ذلك، يجلب إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين إحساسًا عابرًا بالارتياح بعد 15 شهرًا من المعاناة. لكنّ هذا ليس انتصارًا للدبلوماسية الأميركية بقدر ما هو لائحة اتهام للإخفاقات المنهجية لسياسة بايدن الخارجية. ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه النجاح الذي يريد دونالد ترامب عرضه، وإنما على أنه الحقيقة الأكثر تجذرا المتمثلة في الضعف والفشل الذريع للصهيوني المعلن ذاتيا، جو بايدن.‏
في هذا السياق، انتهز حلفاء ترامب الفرصة بطريقة انتهازية لتأطير وقف إطلاق النار على أنه تبرير لما تسمى قوته في إدارة الشؤون الخارجية. لكن هذا الادعاء هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. لم يكن وقف إطلاق النار نتيجة لتدخل أميركي حاسم أو مناورات دبلوماسية، بل كان نتيجة لفشل إسرائيل الذريع في إخضاع المقاومة الثابتة للشعب الفلسطيني، على الرغم من منح نتنياهو تفويضا مطلقا على مدى أكثر من 15 شهرا لتحقيق "انتصاره" المراوغ وبعيد المنال.‏
‏تحقيقًا لهذه الغاية، يشكل وقف إطلاق النار اعترافا صارخًا بعدم قدرة إسرائيل على فرض إرادتها على الفلسطينيين، حتى مع المساعدات العسكرية الأميركية والغطاء الدبلوماسي غير المحدودين. بدلاً من تأمين الهيمنة الإسرائيلية، أكدت المقاومة في غزة على صمود الشعب الفلسطيني وتصميمه في مواجهة الصعاب الساحقة. وتقف هذه النتيجة لتكون تذكيرًا بأنه لا يمكن لأي قدر من القوة أو القمع أن يطفئ جذوة الكفاح من أجل العدالة وتقرير المصير.‏
‏*جمال كنج Jamal Kanj: كاتب ومؤلف فلسطيني. مؤلف كتاب‏‏ "أطفال الكارثة: رحلة من مخيم للاجئين الفلسطينيين إلى أميركا‏‏" Children of Catastrophe: Journey from a Palestinian Refugee Camp to America وكتب أخرى. يكتب بانتظام عن قضايا العالم العربي لمختلف المنشورات الوطنية والدولية. ‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Reaching Ceasefire in Gaza: A Tale of Trump's Illusion and Biden's Failure

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