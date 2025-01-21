بعد 3 سنوات.. المقاومة تكشف عن قناص غزة
التاريخ
1/21/2025 11:23:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة في غزة أن منفذ عملية قتل جندي الاحتلال بارئيل شموئيلي على الحدود مع قطاع غزة في أيلول/ سبتمبر 2021 خلال مظاهرات العودة والذي أطلق عليه لقب "قناص غزة" هو الشهيد محمد ماهر أبو جاسر، وقد استشهد خلال معارك مدينة جباليا مطلع الشهر الحالي.
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