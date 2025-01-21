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بعد 3 سنوات.. المقاومة تكشف عن قناص غزة

1/21/2025 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت المقاومة في غزة أن منفذ عملية قتل جندي الاحتلال بارئيل شموئيلي على الحدود مع قطاع غزة في أيلول/ سبتمبر 2021 خلال مظاهرات العودة والذي أطلق عليه لقب "قناص غزة" هو الشهيد محمد ماهر أبو جاسر، وقد استشهد خلال معارك مدينة جباليا مطلع الشهر الحالي.

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