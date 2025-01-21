إعلام عبري يكشف دوافع الاحتلال من عملية جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن هناك أسبابا عدة لتعجيل جيش الاحتلال في عملية جنين؛ بما في ذلك "الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع حماس".
وأشارت إلى أن "الجيش يدرك أن الإفراج عن عدد كهذا من الأسرى سيعزز الدافعية لتنفيذ عمليات".
وبحسب الصحيفة، فإن جزءا "من المفرج عنهم سيعودون مباشرة لدائرة "الإرهاب" ما بين التخطيط والتنفيذ وإرسال منفذين".
ولفتت إلى أن "من الأسرى الذين سيفرج عنهم زكريا الزبيدي، ويعد رمزا في مخيم جنين".
كما نقلت القناة الـ14 العبرية عن مصدر أمني قوله حول عملية جنين "نحن نخرج في عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، هذه العملية ممكن أن تستغرق شهورا، في نهاية العملية لن تعود المخيمات معاقل للإرهاب، ما فعلناه في غزة نفعله بهم أيضا".
وأشار المصدر الأمني إلى أن القيادة السياسية في "إسرائيل" ترى أنه من دون تدمير "مخيمات الإرهاب" فإن حدوث 7 أكتوبر مرة أخرى مسألة وقت فقط.
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