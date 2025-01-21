Wednesday, 22 January 2025 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري يكشف دوافع الاحتلال من عملية جنين

1/21/2025 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن هناك أسبابا عدة لتعجيل جيش الاحتلال في عملية جنين؛ بما في ذلك "الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع حماس".
وأشارت إلى أن "الجيش يدرك أن الإفراج عن عدد كهذا من الأسرى سيعزز الدافعية لتنفيذ عمليات".

وبحسب الصحيفة، فإن جزءا "من المفرج عنهم سيعودون مباشرة لدائرة "الإرهاب" ما بين التخطيط والتنفيذ وإرسال منفذين".

ولفتت إلى أن "من الأسرى الذين سيفرج عنهم زكريا الزبيدي، ويعد رمزا في مخيم جنين".

كما نقلت القناة الـ14 العبرية عن مصدر أمني قوله حول عملية جنين "نحن نخرج في عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، هذه العملية ممكن أن تستغرق شهورا، في نهاية العملية لن تعود المخيمات معاقل للإرهاب، ما فعلناه في غزة نفعله بهم أيضا".

وأشار المصدر الأمني إلى أن القيادة السياسية في "إسرائيل" ترى أنه من دون تدمير "مخيمات الإرهاب" فإن حدوث 7 أكتوبر مرة أخرى مسألة وقت فقط.


MENAFN21012025000072011014ID1109115596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث