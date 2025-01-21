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ترامب: سأفعل أشياء تصدم الناس

1/21/2025 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء ستصدم الناس".
وأضاف ترامب في حديثه لصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين في أول شباط/ فبراير المقبل؛ لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.

وتابع أنه فرض بالفعل رسوما جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.

كما قال ترامب، مكررا تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا؛ لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على العدالة"، وفق تعبيره.

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