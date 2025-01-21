ترامب: سأفعل أشياء تصدم الناس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء ستصدم الناس".
وأضاف ترامب في حديثه لصحفيين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين في أول شباط/ فبراير المقبل؛ لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.
وتابع أنه فرض بالفعل رسوما جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.
كما قال ترامب، مكررا تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا؛ لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على العدالة"، وفق تعبيره.
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