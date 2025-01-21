حملات التحريج في عجلون.. جهود زيادة الرقعة الخضراء أمام اختبار الاستمرار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة
عجلون- تسعى جهات رسمية معنية، بمساندة جهات أهلية وتطوعية في محافظة عجلون إلى تنظيم عشرات الحملات السنوية لتحريج مساحات خالية، وذلك في إطار سعيها لتعويض الأشجار المتضررة والفاقد جراء التعديات والحرائق وتنفيذ المشاريع، وضمان زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة.
وتقول تلك الجهات، إن حملاتها ستضمن تجميل الطرق والساحات والحدائق، والحفاظ على المساحات الخضراء وزيادتها، لضرورتها البيئية والتنموية، مؤكدة أنها تتخذ التدابير الكافية لضمان نجاحها عبر رعايتها وتأمين ريها بشكل منتظم.
وبحسب رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات، فإن "الحفاظ على المساحات الخضراء في محافظة عجلون، وزيادتها وتعويض الفاقد جراء الحرائق والتعديات الناجمة عن تحطيبها، وتنفيذ المشاريع، يستدعي استمرار حملات التحريج على نحو دوري ومنظم، وضرورة رعايتها وريها باستمرار لضمان نجاحها، والتركيز على تحريج المساحات الخالية بالقرب من مصادر المياه والأودية لسهولة ريها بشكل منتظم".
وقال فريحات، إن "الحرائق والتعديات والجفاف الطبيعي لبعض الأشجار جراء التغيرات المناخية، قد يهدد الغابات، ويؤدي إلى تراجع المساحات الخضراء على المديين المتوسط والبعيد"، لافتا إلى أن "بيئة المحافظة وغاباتها وطبيعتها الجميلة، ذات ارتباط مباشر بالتنمية السياحية التي بدأت تشهدها المحافظة، ما يستدعي مضاعفة الجهود لرعاية هذه الثروة التي تعد رأس مال المحافظة".
ويؤكد الناشط محمد الغزو، أن "المحافظة تحتاج باستمرار لتنظيم حملات غراس لأشجار برية من مختلف الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية، باعتبارها رأس مال المحافظة، وأحد أهم الأسباب التي بدأت تسهم بتنميتها، وتشجع على جذب الاستثمارات المختلفة إليها".
ولفت الغزو، إلى "ضرورة التركيز على زراعة المواقع القريبة من المشاريع السياحية والمواقع الأثرية، وتوفير صهاريج مياه كوادر مخصصة من قبل الزراعة والبلديات ومجلس الخدمات لري هذه الأشجار بشكل منتظم لضمان نجاحها، خصوصا في ظل الجفاف وتراجع معدل الأمطار بشكل لافت الموسم الحالي".
أما الناشط علي القضاة، فيقول إنه "ينبغي علينا أن ندرك كأبناء للمحافظة، بأن من واجبنا الحفاظ على الرقعة الخضراء وزيادتها، عبر التوسع في مشاريع التحريج، وزراعة المساحات الخالية، أو التي تعرضت للتقطيع والحرائق لتعويض الفاقد، داعيا لتنظيم حملات لغرس الأشجار، ضمانا لرعايتها ونجاحها، وألا نتركها للظروف، كما كان يحدث في مشاريع تحريج، وينتهي بجفاف وموت كثير من تلك الغراس".
وأكد القضاة، أن "المحافظة تشهد سنويا حملات تحريج في مواقع مختلفة، لتعويض الفاقد جراء الحرائق والتقطيع الجائر، وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الجرداء، غير أنها لا تجد لاحقا رعاية ومتابعة، ما يجعلها مهددة بالجفاف، داعيا إلى عدم الاكتفاء بغرس تلك الأشجار، بل توفير الرعاية الضرورية لإنجاح زراعتها، بمتابعتها الدائمة وسقايتها طوال العام، والتركيز على المناطق القريبة من مصادر المياه، وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار أو تعبئتها بالصهاريج دوريا، ليتسنى للجميع المشاركة بسقايتها بانتظام".
إلى ذلك، طالب المواطن عيسى أحمد، بـ"ضرورة توفير الغراس الحرجية باستمرار، وتزويد السكان بها، وتنظيم حملات لزراعة الأشجار الحرجية الملائمة لطبيعة المحافظة في المواقع التي تعرضت للتعدي والحرائق، وتكليف عمال لريها دوريا"، مؤكدا أن "للغابات العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنها ضرورية في التنوع الحيوي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ووفق رئيسة فرع الهلال الأحمر الأردني بعجلون نبيهة السمردلي، فإن "مناطق عديدة في المحافظة كانت في أعوام سابقة تشهد زراعة أشجار حرجية، لا سيما في الاحتفالات بيوم الشجرة، إلا أنه كان يلاحظ بأن كثيرا منها لم تنم، أو جفت لإهمالها، ما يستدعي توفير الرعاية الكافية لتلك الغراس، عبر ريها دوريا وتقليمها وتسميدها لتنمو بالشكل المناسب".
ودعت السمردلي، إلى "ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي بخطورة الحرائق، وأثرها السلبي على الغابات والبيئة والتنوع الحيوي والأشجار المعمرة والغطاء النباتي خاصة للنباتات النادرة أو المهددة بالانقراض، والحفاظ على الثروة الحرجية والحد من الحرائق".
من جهته، أشار الناشط البيئي المهندس خالد العنانزة، إلى "دور البلديات والجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني، وأندية حماية البيئة المدرسية والمراكز الشبابية والجمعيات البيئية بتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية، وتشجير المناطق التي تعرضت للحرائق لزيادة الرقعة الخضراء".
وأكد العنانزة، أن "الحفاظ على الغابات من التعديات والاستنزاف، وزيادة الرقعة الخضراء مسؤولية جماعية ووطنية"، داعيا إلى "مزيد من زراعة الأشجار وزيادة مساحة الرقعة الخضراء".
يذكر أن الأردن حصل قبل نحو 3 أعوام على منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 25 مليون دولار لغايات تتعلق بالمناخ والاستدامة، والتوسع بزراعة الأشجار من الجهات الرسمية والمنظمات المدنية والجمعيات البيئية وعمليات الحصاد المائي.
وكانت وزارتا الزراعة والبيئة، بدأتا في العام 2019 بتنفيذ خطة لتحريج وزراعة ألف دونم من أشجار الملول والكينا والسدر في منطقة مراعي راجب، التي تبلغ مساحتها 4700 دونم، بينما نفذت مشاريع أخرى جاءت بدعم من مشروع العمالة المكثفة التابع لمنظمة العمل الدولية في محطة تحريج منطقة السماحيات في كفرنجة، إذ تم حفر 5 آلاف حفرة للغراس.
ومؤخرا، رعى محافظ عجلون نايف الهدايات، وبحضور فاعليات مختلفة، حملتين لزراعة الأشجار الحرجية، إحداهما في محطة حراج ومراعي راجب، وأخرى بمحيط التلفريك بمنطقة الصوان التنموية.
كما شاركت فاعليات مختلفة في غرس مئات الأشجار الحرجية بمحيط تلفريك عجلون، وذلك بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الساحات وجوانب الطرقات في عموم المنطقة التنموية بمحافظة عجلون، والبالغة مساحتها زهاء 700 دونم.
وأكد الهدايات، أن "غرس الأشجار يأتي امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف وامتدادا لنهج قيادتنا الهاشمية في الحفاظ على الشجرة والتوسع في زراعتها"، مشيرا إلى أن "محافظة عجلون تتمتع بطبيعة خلابة جدا لا مثيل لها، ما يجعلنا مطالبين جميعا بالحفاظ على هذه الطبيعة الخلابة بالتوسع بزراعة الأشجار فيها والحفاظ على الثروة الحرجية الموجودة في المحافظة والتي لا تقدر بثمن".
كما أكد، أهمية زراعة المئات من الأشجار الحرجية في منطقة التلفريك التي أصبحت اليوم الوجهة المفضلة للكثير من الأردنيين والعرب والأجانب، لافتا إلى أن محافظة عجلون تعد رئة ومتنفس الأردن الحقيقي، وداعيا في الوقت ذاته إلى "الاهتمام بهذه الثروة الحرجية العظيمة التي وهبها الله عز وجل لهذه المحافظة الجميلة والحفاظ عليها بشتى الطرق والسبل، ومنع الاعتداء عليها سواء بالتقطيع الجائر أو الحرائق المفتعلة".
من جانبه، أكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أنه تم زراعة 2500 شجرة حرجية، لافتا لأهمية زراعة الأشجار بكافة أصنافها والتي تلعب دورا كبيرا في حياة الأمم من النواحي البيئية والسياحية والاقتصادية.
أما رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس صخر العجلوني، فأكد من جهته، أن "المناطق التنموية تولي محافظة عجلون ومنطقة الصوان التنموية ومشروع التلفريك كل الرعاية"، مشددا على "اهتمام المناطق التنموية بثروة عجلون الحرجية والإكثار من زراعة الأشجار في كل منطقة من مناطق المحافظة، وهي لن تدخر جهدا في الحفاظ على ثروة عجلون الحرجية وزيادة رقعة الأرض المزروعة بمختلف أنواع الأشجار الحرجية وغيرها".
وقال مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، إن "حملة الغراس تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الأشجار والغابات، ودعوتهم إلى المساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي وحمايته من الممارسات السلبية التي تهدده"، مبينا أنه "تمت زراعة 600 شجرة حرجية في محطة التلفريك القريبة من منطقة اشتفينا، بمشاركة رسمية وشعبية وتطوعية، وذلك للحفاظ على الثروة الحرجية وزيادتها في المحافظة".
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