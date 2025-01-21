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حملات التحريج في عجلون.. جهود زيادة الرقعة الخضراء أمام اختبار الاستمرار

1/21/2025 11:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة


عجلون- تسعى جهات رسمية معنية، بمساندة جهات أهلية وتطوعية في محافظة عجلون إلى تنظيم عشرات الحملات السنوية لتحريج مساحات خالية، وذلك في إطار سعيها لتعويض الأشجار المتضررة والفاقد جراء التعديات والحرائق وتنفيذ المشاريع، وضمان زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة.
وتقول تلك الجهات، إن حملاتها ستضمن تجميل الطرق والساحات والحدائق، والحفاظ على المساحات الخضراء وزيادتها، لضرورتها البيئية والتنموية، مؤكدة أنها تتخذ التدابير الكافية لضمان نجاحها عبر رعايتها وتأمين ريها بشكل منتظم.
وبحسب رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات، فإن "الحفاظ على المساحات الخضراء في محافظة عجلون، وزيادتها وتعويض الفاقد جراء الحرائق والتعديات الناجمة عن تحطيبها، وتنفيذ المشاريع، يستدعي استمرار حملات التحريج على نحو دوري ومنظم، وضرورة رعايتها وريها باستمرار لضمان نجاحها، والتركيز على تحريج المساحات الخالية بالقرب من مصادر المياه والأودية لسهولة ريها بشكل منتظم".
وقال فريحات، إن "الحرائق والتعديات والجفاف الطبيعي لبعض الأشجار جراء التغيرات المناخية، قد يهدد الغابات، ويؤدي إلى تراجع المساحات الخضراء على المديين المتوسط والبعيد"، لافتا إلى أن "بيئة المحافظة وغاباتها وطبيعتها الجميلة، ذات ارتباط مباشر بالتنمية السياحية التي بدأت تشهدها المحافظة، ما يستدعي مضاعفة الجهود لرعاية هذه الثروة التي تعد رأس مال المحافظة".
ويؤكد الناشط محمد الغزو، أن "المحافظة تحتاج باستمرار لتنظيم حملات غراس لأشجار برية من مختلف الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية، باعتبارها رأس مال المحافظة، وأحد أهم الأسباب التي بدأت تسهم بتنميتها، وتشجع على جذب الاستثمارات المختلفة إليها".
ولفت الغزو، إلى "ضرورة التركيز على زراعة المواقع القريبة من المشاريع السياحية والمواقع الأثرية، وتوفير صهاريج مياه كوادر مخصصة من قبل الزراعة والبلديات ومجلس الخدمات لري هذه الأشجار بشكل منتظم لضمان نجاحها، خصوصا في ظل الجفاف وتراجع معدل الأمطار بشكل لافت الموسم الحالي".
أما الناشط علي القضاة، فيقول إنه "ينبغي علينا أن ندرك كأبناء للمحافظة، بأن من واجبنا الحفاظ على الرقعة الخضراء وزيادتها، عبر التوسع في مشاريع التحريج، وزراعة المساحات الخالية، أو التي تعرضت للتقطيع والحرائق لتعويض الفاقد، داعيا لتنظيم حملات لغرس الأشجار، ضمانا لرعايتها ونجاحها، وألا نتركها للظروف، كما كان يحدث في مشاريع تحريج، وينتهي بجفاف وموت كثير من تلك الغراس".
وأكد القضاة، أن "المحافظة تشهد سنويا حملات تحريج في مواقع مختلفة، لتعويض الفاقد جراء الحرائق والتقطيع الجائر، وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الجرداء، غير أنها لا تجد لاحقا رعاية ومتابعة، ما يجعلها مهددة بالجفاف، داعيا إلى عدم الاكتفاء بغرس تلك الأشجار، بل توفير الرعاية الضرورية لإنجاح زراعتها، بمتابعتها الدائمة وسقايتها طوال العام، والتركيز على المناطق القريبة من مصادر المياه، وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار أو تعبئتها بالصهاريج دوريا، ليتسنى للجميع المشاركة بسقايتها بانتظام".
إلى ذلك، طالب المواطن عيسى أحمد، بـ"ضرورة توفير الغراس الحرجية باستمرار، وتزويد السكان بها، وتنظيم حملات لزراعة الأشجار الحرجية الملائمة لطبيعة المحافظة في المواقع التي تعرضت للتعدي والحرائق، وتكليف عمال لريها دوريا"، مؤكدا أن "للغابات العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنها ضرورية في التنوع الحيوي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ووفق رئيسة فرع الهلال الأحمر الأردني بعجلون نبيهة السمردلي، فإن "مناطق عديدة في المحافظة كانت في أعوام سابقة تشهد زراعة أشجار حرجية، لا سيما في الاحتفالات بيوم الشجرة، إلا أنه كان يلاحظ بأن كثيرا منها لم تنم، أو جفت لإهمالها، ما يستدعي توفير الرعاية الكافية لتلك الغراس، عبر ريها دوريا وتقليمها وتسميدها لتنمو بالشكل المناسب".
ودعت السمردلي، إلى "ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي بخطورة الحرائق، وأثرها السلبي على الغابات والبيئة والتنوع الحيوي والأشجار المعمرة والغطاء النباتي خاصة للنباتات النادرة أو المهددة بالانقراض، والحفاظ على الثروة الحرجية والحد من الحرائق".
من جهته، أشار الناشط البيئي المهندس خالد العنانزة، إلى "دور البلديات والجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني، وأندية حماية البيئة المدرسية والمراكز الشبابية والجمعيات البيئية بتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية، وتشجير المناطق التي تعرضت للحرائق لزيادة الرقعة الخضراء".
وأكد العنانزة، أن "الحفاظ على الغابات من التعديات والاستنزاف، وزيادة الرقعة الخضراء مسؤولية جماعية ووطنية"، داعيا إلى "مزيد من زراعة الأشجار وزيادة مساحة الرقعة الخضراء".
يذكر أن الأردن حصل قبل نحو 3 أعوام على منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 25 مليون دولار لغايات تتعلق بالمناخ والاستدامة، والتوسع بزراعة الأشجار من الجهات الرسمية والمنظمات المدنية والجمعيات البيئية وعمليات الحصاد المائي.
وكانت وزارتا الزراعة والبيئة، بدأتا في العام 2019 بتنفيذ خطة لتحريج وزراعة ألف دونم من أشجار الملول والكينا والسدر في منطقة مراعي راجب، التي تبلغ مساحتها 4700 دونم، بينما نفذت مشاريع أخرى جاءت بدعم من مشروع العمالة المكثفة التابع لمنظمة العمل الدولية في محطة تحريج منطقة السماحيات في كفرنجة، إذ تم حفر 5 آلاف حفرة للغراس.
ومؤخرا، رعى محافظ عجلون نايف الهدايات، وبحضور فاعليات مختلفة، حملتين لزراعة الأشجار الحرجية، إحداهما في محطة حراج ومراعي راجب، وأخرى بمحيط التلفريك بمنطقة الصوان التنموية.
كما شاركت فاعليات مختلفة في غرس مئات الأشجار الحرجية بمحيط تلفريك عجلون، وذلك بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الساحات وجوانب الطرقات في عموم المنطقة التنموية بمحافظة عجلون، والبالغة مساحتها زهاء 700 دونم.
وأكد الهدايات، أن "غرس الأشجار يأتي امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف وامتدادا لنهج قيادتنا الهاشمية في الحفاظ على الشجرة والتوسع في زراعتها"، مشيرا إلى أن "محافظة عجلون تتمتع بطبيعة خلابة جدا لا مثيل لها، ما يجعلنا مطالبين جميعا بالحفاظ على هذه الطبيعة الخلابة بالتوسع بزراعة الأشجار فيها والحفاظ على الثروة الحرجية الموجودة في المحافظة والتي لا تقدر بثمن".
كما أكد، أهمية زراعة المئات من الأشجار الحرجية في منطقة التلفريك التي أصبحت اليوم الوجهة المفضلة للكثير من الأردنيين والعرب والأجانب، لافتا إلى أن محافظة عجلون تعد رئة ومتنفس الأردن الحقيقي، وداعيا في الوقت ذاته إلى "الاهتمام بهذه الثروة الحرجية العظيمة التي وهبها الله عز وجل لهذه المحافظة الجميلة والحفاظ عليها بشتى الطرق والسبل، ومنع الاعتداء عليها سواء بالتقطيع الجائر أو الحرائق المفتعلة".
من جانبه، أكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أنه تم زراعة 2500 شجرة حرجية، لافتا لأهمية زراعة الأشجار بكافة أصنافها والتي تلعب دورا كبيرا في حياة الأمم من النواحي البيئية والسياحية والاقتصادية.
أما رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس صخر العجلوني، فأكد من جهته، أن "المناطق التنموية تولي محافظة عجلون ومنطقة الصوان التنموية ومشروع التلفريك كل الرعاية"، مشددا على "اهتمام المناطق التنموية بثروة عجلون الحرجية والإكثار من زراعة الأشجار في كل منطقة من مناطق المحافظة، وهي لن تدخر جهدا في الحفاظ على ثروة عجلون الحرجية وزيادة رقعة الأرض المزروعة بمختلف أنواع الأشجار الحرجية وغيرها".
وقال مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، إن "حملة الغراس تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الأشجار والغابات، ودعوتهم إلى المساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي وحمايته من الممارسات السلبية التي تهدده"، مبينا أنه "تمت زراعة 600 شجرة حرجية في محطة التلفريك القريبة من منطقة اشتفينا، بمشاركة رسمية وشعبية وتطوعية، وذلك للحفاظ على الثروة الحرجية وزيادتها في المحافظة".

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