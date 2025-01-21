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موانئ العقبة تستعد لاستقبال بواخر بضائع رمضان والعيد

1/21/2025 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة


العقبة- تستعد أرصفة موانئ العقبة، لاستقبال ومناولة البضائع المتوقع وصولها قبل وأثناء شهر رمضان المبارك، وفق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل انسياب البضائع للموانئ المختلفة بالتعاون مع دائرة الجمارك والتخليص، وذلك بهدف تسهيل انسيابية السلع والبضائع من موانئ العقبة إلى مقاصدها النهائية في المملكة.
وعادة ما تشهد موانئ العقبة، طلبا متزايدا على البضائع والسلع، لا سيما قبل شهر رمضان، مما يؤدي إلى تأخير وصول البضائع إلى التجار والمستوردين ومقاصدها النهائية بسبب تكدسها في الموانئ وفي الساحة الجمركية، لكن هذا الأمر تسعى الجهات ذات العلاقة للتخلص منه مبكرا، ورسم خطة للتعامل مع أي نشاط متزايد قبل حلول الشهر الفضيل، بالإضافة إلى بضائع عيد الفطر السعيد.
وشهدت موانئ العقبة الأسبوع الحالي، وصول بواخر محملة بأصناف مختلفة من البضائع الخاصة بشهر رمضان، فيما من المتوقع أن تزداد وتيرة وصول البضائع مع اقتراب الشهر، لا سيما أن هناك بواخر في طريقها إلى العقبة، في حين تتركز أغلب مستوردات المملكة خلال شهر رمضان على الألبسة والمواد الغذائية والتمور والمواشي.
واتخذت عدد من الجهات المينائية والبحرية، حزمة من الإجراءات لتسهيل عملية انسيابية البضائع من موانئ العقبة إلى التجار مستوردي السلع والبضائع الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر.
وتهدف الإجراءات الجديدة، وفق المسؤولين في ميناء حاويات العقبة، إلى تسهيل وتسريع عملية انسياب البضائع، خصوصا أن ميناء حاويات العقبة سيشهد حركة نشطة قبيل شهر رمضان، ويستقبل خلالها آلاف الحاويات المستوردة التي تلبي حاجة السوق المحلي بالإضافة إلى بضائع الترانزيت إلى الدول المجاورة.
وتوقع مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، وصول عشرات البواخر التي تحمل السلع الإستراتيجية للشهر الفضيل من المواشي والحبوب، مؤكدا أن جميع الأرصفة المينائية جاهزة لاستقبال البواخر والبضائع بجميع الأحجام.
وأشار خليفات، إلى أن إدارة العمليات في الميناء أعدت خططا محكمة لتذليل أي عقبات أو تحديات تعترض انسيابية البضائع، ومنع أي أزمة أو ازدحام أو تكدس للبضائع من خلال تعاونها مع أطراف العلاقة المخلصين أو دائرة الجمارك.
وأضاف، أن "الموقع الإستراتيجي لميناء العقبة وتوسيع نطاق الربط والعمليات ذات المستوى العالمي، أسهم في توفير ميزة تنافسية كبيرة في المنطقة، كونه محورا حيويا لإعادة الشحن والترانزيت، كما يؤدي ميناء العقبة أيضا دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير إمكانية ربط استثنائي للمستوردين والمصدرين للتجارة العالمية، وتعزز الكفاءة العالية للميناء ثقة الأعمال المحلية وتجذب الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر".
كما أشار خليفات، إلى أن موانئ العقبة تعمل ضمن المنظومة اللوجستية العالمية في تدفق سلاسل التوريد وانسيابية الإمدادات المختلفة من السلع والبضائع والخدمات التي تعزز من الأنشطة التجارية والحركة الاقتصادية، وتلعب دورا محوريا في سلسلة التوريد لضمان التدفق السلس للسلع، وتسهيل حركة ومناولة المواد الخام والسلع الأساسية، بجانب ضمان استمرارية العمليات على مدار الساعة.
وقال إن الموانئ الأردنية، تشهد تنوعا إشغاليا متعدد الخدمات والأغراض لخدمة جميع أنشطة التجارة البينية المنقولة بحرا، من خلال 12 ميناء متخصصا و28 رصيفا، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، ما سرع في إنجاز المعاملات واختزال مكوث السفن ورفع سوية الإنجاز.
وبين خليفات، أن الموانئ الأردنية شهدت نقلة نوعية وتطويرا وتحديثا في البنى التحتية والفنية والخدمات اللوجستية منذ إعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة، والتي زادت من الكفاءة التشغيلية لمنظومة الموانئ الأردنية وحافظت على قدراتها التنافسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن دور الموانئ الأردنية يتعاظم بوحدة تكاملية مع موانئ البحر الأحمر، ما يؤهلها لخدمة قطاع النقل البحري تحديدا والقطاعات الاقتصادية عموما لدول الجوار المطلة على البحر الأحمر، ما جعل من العقبة مركزا إقليميا للنقل متعدد الوسائط بوجود مطار دولي وسكة حديد و9 ساحات لوجستية وشركات طيران بأسعار منافسة، إضافة إلى دور الموانئ الأردنية.
وأكد أن موانئ العقبة تلعب دورا رئيسيا في المساهمة بحركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد جنبا إلى جنب مع دورها المهم في تحفيز التجارة وتنويع الاقتصاد في المملكة، وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
من جهة أخرى، بدأت أسواق العقبة استعداداتها المبكرة لشهر رمضان المبارك بشكل يجعل من هذا الشهر الفضيل المنتظر بخيره وخصوصيته، حيث وفر تجار العقبة إلى حد ما كامل التجهيزات من مستلزمات تموينية والزينة، وتوفير احتياجات ربات البيوت قبل الشهر الفضيل بوقت مبكر، وذلك للاستفادة من العروض في الأسواق.

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