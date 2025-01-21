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%99 إشراف الأخصائيين المهرة على توليد النساء

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر تقرير صحة المرأة والرعاية الإنجابية للعام الماضي أن نسبة إشراف الأخصائيين المهرة على ولادات النساء بلغت 99.6%. وقد تفوقت ولادات السعوديات التي أشرف عليها هؤلاء الأخصائيون، حيث سجلت نسبة 99.7%، مقابل 99.5% للأجنبيات.
تصدرت الطبيبات والأطباء في الإشراف على ولادات السعوديات بنسبة 92.9%. وفيما يتعلق بمكان الولادة، سجلت 77% من ولادات السعوديات في المستشفيات الحكومية، بينما فضلت 58% من الأجنبيات الولادة في المستشفيات الخاصة.
4 مشرفين
كشف التقرير عن توزيع إشراف الأخصائيين المهرة على ولادات النساء، حيث تصدرت الطبيبات والأطباء المشهد بإشرافهم على 92.9% من الولادات. وبلغ إجمالي الولادات التي أشرف عليها الأخصائيون المهرة للسعوديات أيضاً 92.9%، بينما كانت النسبة للأجنبيات 93%. في المرتبة الثانية، جاءت الممرضات بإشرافهن على 4.8% من الولادات، حيث بلغت النسبة للسعوديات 5% بينما كانت 3.9% للأجنبيات. أما القابلات أو الدايات، فقد حلت في المرتبة الثالثة بنسبة إشراف بلغت 2%، حيث كانت النسبة للسعوديات 1.8% مقابل 2.5% للأجنبيات. وجاء أخصائيون آخرون في المرتبة الرابعة بإشرافهم على 0.4% من الولادات، حيث بلغت النسبة للسعوديات 0.3% مقابل 0.5% للأجنبيات.
ولادات المستشفيات
استحوذت المستشفيات الحكومية على النصيب الأكبر من ولادات السعوديات، حيث بلغ إجمالي ولادات السعوديات فيها 77%، وحلت الولادات في المستشفيات الخاصة ثانيا بـ21.5%، والمراكز الصحية الحكومية ثالثا بـ0.9%، والمراكز الصحية الخاصة رابعا بـ0.2%، في المقابل، فضلت الأجنبيات الولادات في المستشفيات الخاصة بـ58%، وحلت الولادات في المستشفيات الحكومية ثانيا بـ38%، والمراكز الصحية الخاصة ثالثا بـ2.4%، والمراكز الصحية الحكومية رابعا بـ0.7%.
إشراف الأخصائيين
تصدرت مناطق جازان، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة، إشراف الأخصائيين المهرة على الولادات بـ100% لكل منهم، وتساوت منطقتا المدينة المنورة والشرقية ثانيا بـ99.9%، وعسير وتبوك ثالثا بـ99.7%، ونجران ومكة رابعا بـ99.6%.
إشراف الطبيبات
سجلت منطقة الحدود الشمالية أكثر مناطق المملكة في إشراف الطبيبات والأطباء على الولادات بـ98%، وحلت القصيم ثانيا بـ97.4%، والباحة ثالثا بـ97%، وحائل رابعا بـ96%، وعسير خامسا بـ94%.
إشراف الممرضات
سيطرت منطقة جازان على إشراف الممرضات على الولادات بـ8%، وحلت منطقة الجوف ثانيا بـ7%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ5.4%، والرياض رابعا بـ5%، وعسير خامسا بـ4.8%.
%76 طبيعية
تصدرت ولادات السعوديات الطبيعية أنواع الولادة بـ76%، وحلت الولادة القيصرية ثانيا بـ24%، وجهاز شفط الجنين، والملقط ثالثا بـ0.2%، وحصدت الولادة المقعدية ((صفر)) ولادات خلال العام الماضي.

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