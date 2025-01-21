%99 إشراف الأخصائيين المهرة على توليد النساء

(MENAFN
- Al Watan)
أظهر تقرير صحة المرأة والرعاية الإنجابية للعام الماضي أن نسبة إشراف الأخصائيين المهرة على ولادات النساء بلغت 99.6%. وقد تفوقت ولادات السعوديات التي أشرف عليها هؤلاء الأخصائيون، حيث سجلت نسبة 99.7%، مقابل 99.5% للأجنبيات.
تصدرت الطبيبات والأطباء في الإشراف على ولادات السعوديات بنسبة 92.9%. وفيما يتعلق بمكان الولادة، سجلت 77% من ولادات السعوديات في المستشفيات الحكومية، بينما فضلت 58% من الأجنبيات الولادة في المستشفيات الخاصة.
4 مشرفين
كشف التقرير عن توزيع إشراف الأخصائيين المهرة على ولادات النساء، حيث تصدرت الطبيبات والأطباء المشهد بإشرافهم على 92.9% من الولادات. وبلغ إجمالي الولادات التي أشرف عليها الأخصائيون المهرة للسعوديات أيضاً 92.9%، بينما كانت النسبة للأجنبيات 93%. في المرتبة الثانية، جاءت الممرضات بإشرافهن على 4.8% من الولادات، حيث بلغت النسبة للسعوديات 5% بينما كانت 3.9% للأجنبيات. أما القابلات أو الدايات، فقد حلت في المرتبة الثالثة بنسبة إشراف بلغت 2%، حيث كانت النسبة للسعوديات 1.8% مقابل 2.5% للأجنبيات. وجاء أخصائيون آخرون في المرتبة الرابعة بإشرافهم على 0.4% من الولادات، حيث بلغت النسبة للسعوديات 0.3% مقابل 0.5% للأجنبيات.
ولادات المستشفيات
استحوذت المستشفيات الحكومية على النصيب الأكبر من ولادات السعوديات، حيث بلغ إجمالي ولادات السعوديات فيها 77%، وحلت الولادات في المستشفيات الخاصة ثانيا بـ21.5%، والمراكز الصحية الحكومية ثالثا بـ0.9%، والمراكز الصحية الخاصة رابعا بـ0.2%، في المقابل، فضلت الأجنبيات الولادات في المستشفيات الخاصة بـ58%، وحلت الولادات في المستشفيات الحكومية ثانيا بـ38%، والمراكز الصحية الخاصة ثالثا بـ2.4%، والمراكز الصحية الحكومية رابعا بـ0.7%.
إشراف الأخصائيين
تصدرت مناطق جازان، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة، إشراف الأخصائيين المهرة على الولادات بـ100% لكل منهم، وتساوت منطقتا المدينة المنورة والشرقية ثانيا بـ99.9%، وعسير وتبوك ثالثا بـ99.7%، ونجران ومكة رابعا بـ99.6%.
إشراف الطبيبات
سجلت منطقة الحدود الشمالية أكثر مناطق المملكة في إشراف الطبيبات والأطباء على الولادات بـ98%، وحلت القصيم ثانيا بـ97.4%، والباحة ثالثا بـ97%، وحائل رابعا بـ96%، وعسير خامسا بـ94%.
إشراف الممرضات
سيطرت منطقة جازان على إشراف الممرضات على الولادات بـ8%، وحلت منطقة الجوف ثانيا بـ7%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ5.4%، والرياض رابعا بـ5%، وعسير خامسا بـ4.8%.
%76 طبيعية
تصدرت ولادات السعوديات الطبيعية أنواع الولادة بـ76%، وحلت الولادة القيصرية ثانيا بـ24%، وجهاز شفط الجنين، والملقط ثالثا بـ0.2%، وحصدت الولادة المقعدية ((صفر)) ولادات خلال العام الماضي.
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