13.722 وظيفة جديدة بالجهات المستفيدة من القروض الزراعية

(MENAFN
- Al Watan)
أسهمت القروض التنموية الممنوحة من قِبل صندوق التنمية الزراعية في خلق 13.722 وظيفة جديدة، بينها 8223 وظيفة بـ60% من خلال الجهات المستفيدة من القروض التنموية، و5499 وظيفة بـ40% وفرتها الجهات المستفيدة من قروض المشاريع المتخصصة.
وأشار تقرير حديث لصندوق التنمية الزراعي إلى أن الدعم الممنوح من قِبل الصندوق أسهم في توظيف 4224 امرأة، بينهم 6 موظفات من خلال القروض التخصصية، التي بلغت قيمتها 58.2 مليون، و4218 موظفة تم توظيفهن من خلال القروض التنموية، التي بلغت 246.5 مليون ريال، ليصل إجمالي القروض الممنوحة 304.7 مليون ريال. أنواع المشاريع
أسهمت المشاريع الإستراتيجية الممولة، مثل الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي، في خلق وظائف جديدة، والمحافظة على الوظائف الحالية التي بلغت 5115 وظيفة خلال العام الماضي، حيث يلاحظ أن عدد الوظائف المحافظ عليها خلال هذا العام يقرب من 2088 وظيفة والوظائف الجديدة 3027 وظيفة، وبلغ عدد الوظائف التي وفرتها قروض قطاع الدواجن، البالغة 48 قرضا، 29.995 وظيفة، والبيوت المحمية 7772 من خلال 21 قرضا. أما قروض الاستزراع المائي فبلغت 16 قرضا وفرت 348 وظيفة، وبلغ عدد الوظائف قطاع الدجاج اللاحم 2995 وظيفة، التي يسهم الصندوق فيها كفرص وظيفية جديدة أو المحافظة على وظائف قائمة، وذلك لـ48 مشروعا موزعة على كل مناطق المملكة، حيث بلغ إسهام قطاع الدواجن في إجمالي الوظائف للمشاريع المتخصصة نحو 54.4%، بمعدل ما يقارب 3.8% وظيفة لكل مليون ريال يقدم من قِبل الصندوق كقرض تمويلي للدواجن. قطاع البيوت المحمية
بلغ عدد الوظائف في مشاريع البيوت المحمية، التي يسهم الصندوق فيها أما بخلق وظيفة جديدة أو المحافظة على وظائف قائمة، 1772 وظيفة، حيث يبلغ متوسط عدد الوظائف في المشروع ما يقارب 84.4% وظيفة، وتبلغ نسبة إسهام قطاع البيوت المحمية في خلق الوظائف 2.32% للمشاريع المتخصصة، بمعدل 4.2% وظائف لكل مليون ريال يقدم من قِبل الصندوق كقرض تمويلي للبيوت المحمية. قطاع الاستزراع المائي
بلغ عدد الوظائف في قطاع الاستزراع السمكي 348 وظيفة أما كفرصة وظيفية جديدة أو محافظة على ما هو قائم، بمتوسط 21.7% وظيفة للمشروع الواحد، وتبلغ نسبة إسهام قطاع الاستزراع المائي من إجمالي وظائف المشاريع الزراعية المتخصصة 6.3%، بمعدل 2.1% وظيفة لكل مليون ريال يقدم كقرض لقطاع الاستزراع المائي. الأثر العام للقروض التنموية
8223 وظيفة خلقتها القروض التنموية
متوسط قيمة القروض = 104 آلاف ريال.
1. قطاع الدواجن
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: 54.4%
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 21.8%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 3.8%
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: 206 أطنان.
2. قطاع البيوت المحمية
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: 32.2%
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 13%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 4.2%
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: 83 طنا
3. قطاع الاستزراع المائي
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: 6.32%
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 2.5%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 2.1
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: 130 طنا
4. القروض التنموية العامة
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: -
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 60%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 9.5
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: -
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