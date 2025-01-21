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13.722 وظيفة جديدة بالجهات المستفيدة من القروض الزراعية

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت القروض التنموية الممنوحة من قِبل صندوق التنمية الزراعية في خلق 13.722 وظيفة جديدة، بينها 8223 وظيفة بـ60% من خلال الجهات المستفيدة من القروض التنموية، و5499 وظيفة بـ40% وفرتها الجهات المستفيدة من قروض المشاريع المتخصصة.
وأشار تقرير حديث لصندوق التنمية الزراعي إلى أن الدعم الممنوح من قِبل الصندوق أسهم في توظيف 4224 امرأة، بينهم 6 موظفات من خلال القروض التخصصية، التي بلغت قيمتها 58.2 مليون، و4218 موظفة تم توظيفهن من خلال القروض التنموية، التي بلغت 246.5 مليون ريال، ليصل إجمالي القروض الممنوحة 304.7 مليون ريال.
أنواع المشاريع
أسهمت المشاريع الإستراتيجية الممولة، مثل الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي، في خلق وظائف جديدة، والمحافظة على الوظائف الحالية التي بلغت 5115 وظيفة خلال العام الماضي، حيث يلاحظ أن عدد الوظائف المحافظ عليها خلال هذا العام يقرب من 2088 وظيفة والوظائف الجديدة 3027 وظيفة، وبلغ عدد الوظائف التي وفرتها قروض قطاع الدواجن، البالغة 48 قرضا، 29.995 وظيفة، والبيوت المحمية 7772 من خلال 21 قرضا. أما قروض الاستزراع المائي فبلغت 16 قرضا وفرت 348 وظيفة، وبلغ عدد الوظائف قطاع الدجاج اللاحم 2995 وظيفة، التي يسهم الصندوق فيها كفرص وظيفية جديدة أو المحافظة على وظائف قائمة، وذلك لـ48 مشروعا موزعة على كل مناطق المملكة، حيث بلغ إسهام قطاع الدواجن في إجمالي الوظائف للمشاريع المتخصصة نحو 54.4%، بمعدل ما يقارب 3.8% وظيفة لكل مليون ريال يقدم من قِبل الصندوق كقرض تمويلي للدواجن.
قطاع البيوت المحمية
بلغ عدد الوظائف في مشاريع البيوت المحمية، التي يسهم الصندوق فيها أما بخلق وظيفة جديدة أو المحافظة على وظائف قائمة، 1772 وظيفة، حيث يبلغ متوسط عدد الوظائف في المشروع ما يقارب 84.4% وظيفة، وتبلغ نسبة إسهام قطاع البيوت المحمية في خلق الوظائف 2.32% للمشاريع المتخصصة، بمعدل 4.2% وظائف لكل مليون ريال يقدم من قِبل الصندوق كقرض تمويلي للبيوت المحمية.
قطاع الاستزراع المائي
بلغ عدد الوظائف في قطاع الاستزراع السمكي 348 وظيفة أما كفرصة وظيفية جديدة أو محافظة على ما هو قائم، بمتوسط 21.7% وظيفة للمشروع الواحد، وتبلغ نسبة إسهام قطاع الاستزراع المائي من إجمالي وظائف المشاريع الزراعية المتخصصة 6.3%، بمعدل 2.1% وظيفة لكل مليون ريال يقدم كقرض لقطاع الاستزراع المائي.
الأثر العام للقروض التنموية
8223 وظيفة خلقتها القروض التنموية
متوسط قيمة القروض = 104 آلاف ريال.
1. قطاع الدواجن
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: 54.4%
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 21.8%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 3.8%
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: 206 أطنان.
2. قطاع البيوت المحمية
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: 32.2%
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 13%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 4.2%
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: 83 طنا
3. قطاع الاستزراع المائي
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: 6.32%
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 2.5%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 2.1
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: 130 طنا
4. القروض التنموية العامة
نسبة الإسهام في وظائف المشاريع المتخصصة: -
نسبة الإسهام في إجمالي الوظائف: 60%
عدد الوظائف لكل مليون ريال: 9.5
كمية الإنتاج لكل مليون ريال: -

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