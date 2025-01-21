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صحيفة مدرسية على حائط التأمل

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) على هامش إحدى الفعاليات الثقافية؛ جمعني حديث شيّق مع سعيد السريحي وصالح بوقري، كانا يسترجعان فيه بشغف أيام دراستهما الثانوية في جدة وصراعات ملهمة لإنجاح صحيفتهما المدرسية التي كان يعدها الطلاب بأنفسهم وتتنافس مع صحف مدرسية أخرى ثم يخرج عنها إصدار خاص نهاية العام يضم الخلاصة الأفضل في تقدير من يشرف على عمل الطلبة الصحفي من المعلمين.
كان هذا التاريخ الصحفي ملهمًا لتأمل واقع الصحافة اليوم على عدة أصعدة، خاصة فيما يتعلق بالطلبة في سنين دراستهم الأهم التي تشكل شخصياتهم، وتكتشف مواهبهم، وتحدد إلى حد ما مستقبلهم. كما كانت فرصة للمقارنة والمقاربة بين ماضي وواقع الحراك الإعلامي خاصة ما يتعلق منه بالعمل الصحفي سواء في الحياة العامة أو في المدارس أو الجامعات.
قد يذهب الأغلب إلى اتفاق على أن واقع الصحافة اليوم لم يعد يحمل ذاك الزخم الذي كانت عليه فيما مضى بعد طغيان الإعلام الجديد، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاستغناء بها عن وسائل الإعلام التقليدية كالصحف مثلا وبالأخص الورقية منها، ولكن لنتصور المشهد في إطار أسوار المدرسة التي يقضي بها الطلبة مددا طويلة من أعمارهم بين صرامة المناهج الدراسية وسعة الأنشطة اللا منهجية الهائلة التي تزخر بها الخطط الدراسية كل عام، والتي تحرص أن تغطي الاتجاهات التربوية والنفسية والشخصية للطلبة كافة، فماذا إن كان بينها ما يتعلق بالعمل الإعلامي الصحفي، والذي لا يفوت الخبراء به كيف أنه يجعل المشتغل به منخرطا بالبحث عن المواد الأنسب للنشر، مواد تتفاوت بين الأدبية والعلمية والاجتماعية وغيرها، إضافة لأنه يحتاج لقدر كبير من الأمانة في النقل والتعليق وطرح الرأي، والتعاون التام مع الفريق الذي يعمل معه، ويمنح مساحة رحبة من أن يترك الطالب بصمته الخاصة في الإخراج، وروحه الفنية، ولمساته التي يحرص أن ينافس بها بين عدة صحف قد تصدر من ذات المدرسة أو الإدارة التعليمية أو الوزارة بمجملها.
تشجيع عودة الصحف المدرسية، حائطية أو ورقية، أو مواكبة للتقنيات الحديثة بأن تكون إلكترونية، ستعيد الروح لهذا العمل الإعلامي الأصيل، وتعين الطالب على رصد وتحليل ما يحدث في مجتمعه الصغير، وعالمه الخارجي، وطرح رأيه حوله، أو تفنيده ونقده، أو محاولة شرحه وتطويره، فيمارس عملا كتابيا له أصول معتمدة على توظيف مهاراته اللغوية، وإمكاناته العقلية، وعلاقاته الاجتماعية، ويتفاعل مع العالم حوله بطريقة متزنة يتقبل فيها الآخر ويستقبل منه، حتى لو كان هذا الآخر الفصل المجاور لفصله، أو المدرسة التي تقع في نطاقه.
كما أن عودة العمل الصحفي في المدارس ستعطي الطالب مساحة من التعود على الصبر، والانتظار والأناة، وتبطئ من رتم حياة الومضة التي غمرتنا بها وسائل التواصل الحديثة والتي فقدت معها حياتنا دهشة التفاصيل والتلذذ بها. وعلى قدر بساطة مثل هذا العمل حينما يُعاد إحياؤه في المدارس؛ فإنه قد يخلق أجيالا مهتمة بحقل الإعلام والعمل الصحفي الرصين، وتجعل من ممارسة الإعلام في التعليم عملًا تربويًا كما كنا ننادي به منذ سنوات وليس مجرد عمل تواصلي في هذا المجتمع الكبير بلا روح أو أثر.
وزارتا الإعلام والتعليم بما تملكانه من كوادر وخبرات، ومن خطط إستراتيجية تصب في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتي من أهم أهدافها التنمية البشرية والتي تبدأ مبكرًا من سنين الإنسان الأولى، قادرتان على أن تجعلان من صحيفة المدرسة الحائطية عملًا تنافسيًا رائدًا لدى جيل الرؤية، وأن يكون طريقًا لتنمية المواهب، واكتشاف القدرات الدفينة من كنوز تثري هذا العمل في المدارس على اتساعها، وربما خلق صحافة طلابية تنافس العالمية في الاحتراف والاهتمام.
وثق صالح بوقري هذا التاريخ الصحفي لمجموعة من طلبة الثانوية في جدة قبل ما يقارب الأربعين عامًا في آخر إصدارته، وهو بذلك وإن كان ربما يهدف فقط لتوثيق تجربة شخصية جمعته بالسريحي وبقية أصدقائه ومعلميه، إلا أنه رصد فيها ملامح تاريخية مهمة للصحافة المدرسية تلك الفترة وما تلاها وواكبها في مدارس ومناطق أخرى كثيرة، وما تخللها من عثرات وأخطاء نحن قادرون الآن على تفاديها، وتطويعها لما يخدم توجهاتنا الوطنية، وهويتنا وقيمنا الأصيلة، وبطرق احترافية بما نملك من إمكانات عظيمة -بشرية ومادية- وما نحمل من أحلام للمستقبل ومكانتنا العالية فيه.

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