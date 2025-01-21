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نجاح مستحق

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي جائزة سعودية سنوية أنشئت عام 2012. رؤيتها دعم التميز في العمل الاجتماعي محليًا ودوليًا، وتشمل ستة فروع، ومن أهم أهدافها: ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي، تأصيل العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره وتطويره، بناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي وتشجيع الإنجازات الوطنية والبرامج الاجتماعية المتميزة.
واستكمالا لما يحققه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في مجال التميز المؤسسي من تطبيق المعايير وبناء الثقافة، مع وضوح الرؤية الإستراتيجية والأهداف للمركز، فقد تم تتويجه بالفوز في جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، في فرع الاستدامة البيئية. وذلك من خلال مشاركته للمنافسة في مشروع رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر، وهي رحلة بحرية لاستكشاف كنوز وثروات البحر الأحمر وكشف ما استتر في قاع البحر. الرحلة التي رصدت اكتشافات تراكمية مبهرة، أضافت قيمة نوعية للوطن وحققت بشكل فعّال المسؤولية المجتمعية وتعظيم الأثر الاجتماعي الذي بدوره تلاقى مع أهداف الجائزة.
مشروع ((رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر)) كشف عن اكتشافات مبهرة خلال 19 أسبوعًا من البحث العلمي. تضمنت الرحلة رصد تنوع بيولوجي فريد يشمل البكتيريا والحيتان، وتوثيق ثقوب زرقاء ومداخن حرارية نشطة تعود لآلاف السنين. كما تم اكتشاف مجتمع نشط لأسماك الطبقة العميقة وسلوكيات افتراس لم تُرصد سابقًا على مستوى المملكة والعالم.
أسفرت الرحلة عن تقييمات استثنائية للتغيرات الزمنية عبر تحليل الحمض النووي ورواسب قاع البحر، إضافة إلى توثيق الشعاب المرجانية العميقة على أعماق تتجاوز 1000 متر. وأبرزت الدراسة معلومات عن العمليات البركانية وقشور الأرض، إلى جانب اكتشافات متعلقة بالكائنات البحرية كالحيتان وأسماك القرش والدلافين. هذه المخرجات تؤكد التزام المركز بحماية النظم البيئية واستدامتها، بما يعزز أهداف رؤية المملكة 2030 والمبادرة الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة في البيئات البرية والبحرية. مخرجات هذه الرحلة تمثل انطلاقة جديدة لاكتشافات نوعية مميزة تكشف كنوز البحر الأحمر، وتشكل نقطة تحول نحو المزيد من الدراسات في البحار والبيئات المائية بالمملكة، وهو ما يميز المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
لم يكن هذا الجهد مجرد إجراء إداري فقط، بل جزءًا من رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة عمل تعتمد على الابتكار والجودة. وتعتبر إدارة التميز المؤسسي في المركز القلب النابض الذي يضمن تطبيق معايير التميز العالمية في العمليات والمشاريع، والالتزام بتطوير العمل المؤسسي وتوثيق العمليات يعكس إيمان المركز بأهمية بناء أسس قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وهو ما تُوج حديثًا بفوز المركز بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي.

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