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الشوارد القطعية وميول الخليل الرياضية

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) من النظريات المثيرة للضحك التي طرحها مؤسس المجمع التطوري اللغوي اللساني الافتراضي الكروي (نسبة لكروية الأرض) نظرية الشوارد القطعية والشوارد الظنية. وسبب التسمية بالشوارد أن المؤسس لهذا المجمع اللغوي يعتقد أن الخليل الفراهيدي كان كثير الشرود حتى فاتت عليه آلاف الألفاظ المفقودة التي لم يدونها في معجمه العظيم. يبدو من وجهة كاتب المقال أن الخليل كان يمارس ((الشخصنة)) تجاه ألسنة الشعوب الأخرى ويتجاهل ألفاظها. ولفظة ((الشخصنة)) بالمناسبة لا شك لدينا أنها من الشوارد القطعية التي شرد عنها الخليل وسيبويه وصاحب لسان العرب. أصلا اللغة كائن حي يتطور، لهذا أضاف المؤسس وصف ((التطوري)) على مجمعه الواعد. دعونا نفشي سرا في عالم اللغويات واللسانيات: كثير من المختصين في اللسانيات يعتقدون أن الإنسان في العصور الغابرة كان بلا لغة وكان يحاكي أصوات الحيوانات والرياح والمطر والرعد في تواصله مع أقرانه البشر، كان يزمجر كالأسد ويثغي كالشاة ويرغي كالبعير ويهدر كالرعد، وبخطوات حثيثة ارتقى سلم التطور وارتقت جيناته ولغته وصارت لغة إنسانية متقدمة كما نعرفها اليوم. وحجم جمجمته تغير وتطور وأصبح ملائما للغته وأفكاره الحديثة ويسع دماغه الحديث المتطور.
قد يتساءل القارئ العزيز، لماذا تقول المجمع اللغوي اللساني؟ وهذا سؤال وجيه لحد كبير، الترجمة العربية لكلمة (Linguistics) يمكن أن تكون لسانيات أو لغويات، لا فرق في الحقيقة، فاللغويات هي اللسانيات بشحمها ولحمها، ولكن لأن اللغة كائن حي ويتطور فإن اللغويات القديمة تحورت وكبرت وتطورت وصارت لسانيات حديثة، فلا شيء يبقى على حال. والأهم أن اللساني الحديث يجب أن يؤمن بكروية الأرض، لذلك لم يدخر مؤسس نظرية الشوارد جهدا في التأكيد على كروية الأرض، ويقدم الأدلة العلمية الدامغة على كرويتها.
ولأن اللغويات القديمة لا تراعي مسألة الشرود الذهني، فاللسانيات الحديثة وضعت المشاكل الدماغية في الحسبان، فهناك فرع مستقل اليوم يدرس اللغة في الدماغ يطلق عليه ((اللسانيات الإدراكية)) ويناقش قضية شرود اللغويين التي تسببت بفقدان المعجم لكم هائل من المفردات الفائتة. فلا تستغرب لو دخلت يوما لأحد أقسام اللغة العربية في العالم العربي ووجدت طلاب اللغة العربية يشرحون دماغا بشريا ويدرسون اللغة في جمجمة إنسان. على كل حال الخليل بن أحمد متهم بالتعصب الرياضي، فتجاهله لمفردة ((الجحفلة)) لم يكن بداعي الشرود الذهني بل هو تجاهل مقصود ومع سبق الإصرار والترصد. الخليل يحمل ميولا نصراوية ويتعمد تجاهل أي لفظة هلالية تتضمن إسقاطا على نادي النصر. لفظة ((جحفلة)) وصلت إلينا من تراثنا الموثوق وقد تحققت فيها معايير وقواعد الصرف (جحفل يجحفل جحفلة)، فلماذا تركها الخليل سامحه الله، وهل كان شاردا حين تركها أو متجاهلا؟
ولأن اللغة كائن حي ويتطور، ونكاية في الخليل ومعجمه قررت الجماهير الهلالية إطلاق وصف ((المعجم النصراوي)) على معجم العين للفراهيدي. وأخذت الجماهير الهلالية تدرس لفظة ((جحفلة)) دراسة وصفية تاريخية مقارنة وفق المناهج اللسانية الحديثة وأخذوا في تقليب المفردة يمنة ويسرة حتى تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن لفظة ((الجحفلة)) من الشوارد القطعية وأن الخليل غفر الله له يحمل ميولا نصراوية خفية جعلته يراعي مشاعر جماهير النصر عندما وضع معجمه الشهير ((معجم العين)).

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