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الغرامة والسجن لورش إخفاء عيوب الـairbag

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر في الآونة الأخيرة احتيال بعض الورش بتركيب قطعة مقاومة بدل الوسائد الهوائية الـ((Airbag))، بغرض توفير التكاليف على حساب سلامة العميل، ويتم ذلك عبر استبدال الوسادة الهوائية بقطعة إلكترونية بسيطة تسمى ((المقاومة))، تخدع نظام السيارة الإلكتروني ليظهر أن الإيرباج يعمل بشكل طبيعي، بينما تكون الوسادة الهوائية معطلة.
تقديم شكوى
من جهته أوضح المستشار القانوني، عاصم الملا، أن قيام بعض الورش بتركيب قطعة مقاومة لإخفاء عيوب في المركبة تعتبر مخالفة يحاسب عليها صاحب الورشة والعامل المتسبب في ذلك، داعيًًا الاشخاص الذين يقعون ضحية هذا التحايل إلى تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية، وكذلك وزارة التجارة حتى يتم تعويض المتضرر ومحاسبة المتسبب في ذلك، مؤكدًا أن الأمر يصل إلى الغرامة والسجن بتهمة الغش والتحايل.
ضحية تلاعب
من جهته أكد، عادل حسن، أنه قام بشراء مركبة من المعارض، وبعد الكشف عليها ودخولها الكمبيوتر لم يظهر عيب في الإيرباج، مما شجعه على شرائها وبعد مرور أسبوعين بدأت إشارة الإيرباج تضيء، فتوجه لإحدى الورش وكانت المفاجأة أن المركبة لا يوجد بها وسائد هوائية، حيث كشف عامل الورش ذلك بعد قيامة بالفحص اليدوي للمركبة ليكتشف وجود قطعة مقاومة تخدع الفحص الفني، ولا يمكنه كشف أن المركبة لا يوجد بها إيرباج او معطل.
خلل فني
أشار سمير البلوش، صاحب ورشة، أن تركيب قطعة المقاومة للمركبة التي يوجد بها خلل في الإيرباج أصبح منتشرًا في الآونة الأخيرة، بسبب ضعفاء النفوس من العمالة داخل الورش الذين يتفقون مع بعض أصحاب المركبات التي يوجد بها خلل فني أو لا يعمل الإيرباج بها على شكل صحيح، بتركيب قطعة المقاومة من أجل بيع تلك المركبة بمبلغ مرتفع.
موضحًا أن مخاطر هذه العملية هي تعريض حياة السائق والركاب للخطر في حال وقوع حادث إذ أن الوسادة الهوائية لن تعمل بشكل صحيح لحمايتهم، أيضًا خداع الفحص الفني إذ يمرر النظام الإلكتروني السيارة دون كشف المشكلة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات وغرامات.
وعن كيفية الكشف، أكد أن الفحص في مركز موثوق للمركبات يكشف الاحتيال في عملية تركيب قطعة مقاومة بدل الإيرباج يدويًا، كذلك يجب التأكد من أن الضوء التحذيري يعمل عند تشغيل السيارة وينطفئ بعد بضع ثوانٍ، وإذا بقي مشتعلاً أو كان مطفأً تمامًا، كذلك ضرورة التأكد من سجل الصيانة والتحقق من أي إصلاحات سابقة تم إجراؤها على النظام.
ورش إصلاح
من جهته، قال هاني أمان، العامل في ورشة للمركبات: لتجنب الوقوع ضحية لهذا التلاعب يجب التعامل مع ورش إصلاح معتمدة وموثوقة، كذلك لابد من طلب ضمان على الإصلاحات أو الاستبدالات يتم إجراؤها والتحقق من قطع الغيار المستخدمة إذا كانت أصلية، ومطابقة لمواصفات الشركة المصنعة، وفي حالة شراء مركبة لابد من الفحص والتأكد من وجود الإيرباج عن طريق الفحص اليدوي لدي عمال الورش.
كيفية كشف الخداع
- الفحص في مركز موثوق للمركبات.
- التأكد من أن الضوء التحذيري عند تشغيل السيارة.
- الاطلاع على سجل الصيانة والتحقق من أي إصلاحات.
- طلب ضمان عن الإصلاحات أو الاستبدالات.
- التحقق من قطع الغيار المستخدمة.
- التأكد من وجود الإيرباج بالفحص اليدوي

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