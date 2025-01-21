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542 مخالفة لشركات الطيران والمسافرين

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها في رصد مخالفات الشركات والكيانات والأفراد المسافرين خلال العام الماضي، إذ سجلت الهيئة 542 مخالفة أحكام نظام الطيران المدني، في وقت بلغت مخالفات عدم اتباع الناقلات الجوية للائحة حماية حقوق المسافرين، المخالفات المضبوطة بـ56%.
غرامات مالية
كشف تقرير هيئة الطيران المدني لعام 2024، فرض وإصدار غرامات مالية ضد المخالفين، حيث بلغت إجمالي الغرامات المالية المفروضة 18.892.200 مليون ريال، وفاقت مخالفات الكيانات والشركات مخالفات الأفراد بـ56% مخالفات الشركات مقابل 44% مخالفات الأفراد، وبلغت إجمالي القرارات الصادرة 542 قرارًا.
حقوق المسافرين
استحوذت مخالفات عدم اتباع الناقلات الجوية للائحة حماية حقوق المسافرين المخالفات، حيث بلغت 305 مخالفات بـ56%، وحلت مخالفات عدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية ثانيا بـ20%، ومخالفات عدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية وما يرتكب من سلوك على متن الطائرة ثالثًا، بإجمالي 74 مخالفة بـ14%، ومخالفة عدم تقيد الشركات المرخصة بتعليمات الهيئة وضوابط الطيران المدني رابعا، بإجمالي 17 مخالفة بـ3%، ومخالفات استخدام الأفراد لطائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح خامسًا، بإجمالي 15 مخالفة بـ2.76%، ومخالفات عدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة سادسًا، بإجمالي 9 مخالفات بـ1.66%، ومخالفات بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح سابعا، بإجمالي 6 مخالفات بـ1.10%، و3 مخالفات صادرة بحق أفراد لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات ثامنًا بـ0.55%، ومخالفتان صادرتان بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدها بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة تاسعًا بـ0.36%.
تعليمات الهيئة
سجلت عدم اتباع الناقلات الجوية للائحة حماية حقوق المسافرين الأكثر غرامات، حيث بلغت الغرامات المالية 14.425 مليون ريال بـ76%، وحلت عدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام المسافرين ثانيًا، بإجمالي 3.650 مليون ريال بـ19%، وعدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة ثالثًا، بإجمالي 290 ألف ريال بـ2%، وعدم تقيد الشركات المرخصة يتعليمات وضوابط الطيران المدني رابعًا، بإجمالي 175 ألف ريال بـ1%، ومخالفات بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح خامسًا، بإجمالي 155 ألف ريال بـ0.82%.
أرقام وإحصاءات
542 مخالفة مرصودة لشركات الطيران والأفراد
19 مليونًا غرامات مالية ضد المخالفين
%56 مخالفات الكيانات والشركات
%44 مخالفات الأفراد المسافرين
74 مخالفة عدم اتباع المسافرين للسلامة الجوية
الأكثر مخالفات
مخالفة الناقلات الجوية لحماية حقوق المسافرين: 56%
عدم الالتزام بتعليمات تسجيل المسافرين: 20%
مخالفة المسافرين لتعليمات السلامة: 14%
عدم تقيد الشركات المرخصة: 3%
استخدام الأفراد لطائرات دون طيار: 2.76%
الأكثر غرامات مالية
مخالفة الناقلات الجوية لحقوق المسافرين: 14 مليون ريال
عدم التزام الناقلات بنظام المسافرين: 3.6 مليون ريال
عدم التزام الناقلات بالتعليمات: 290 ألف ريال
عدم تقيد الشركات المرخصة: 175 ألف ريال
مخالفات الأفراد لتصريح التحليق بالطائرات: 155 ألف ريال.

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