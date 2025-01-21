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67 مخالفة لمنشآت التدريب الأهلية في شهر

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.
مسوغات التسجيل
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المخالفات التي تم رصدها خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، بالإضافة إلى التلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، إلى جانب استخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رُخص له من المؤسسة دون موافقتها.
زيارات ميدانية
لفت العتيبي إلى أن رصد تلك المخالفات جاء من خلال تنفيذ الفرق الإشرافية التابعة للإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة زيارات ميدانية ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة، وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وأكد المتحدث الرسمي أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حتى بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال الفترة نفسها 38 منشأة تدريبية، إلى جانب منح 47 بطاقة مدرب معتمد للأفراد، لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ الاختبارات للمتدربين والمتدربات في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، وذلك بهدف تقييم مخرجات البرامج التدريبية، وبلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي خلال ديسمبر الماضي 10620 مدربا ومتدربة.
أبرز المخالفات
عدم الالتزام بضوابط الإعلانات
التلاعب في مسوغات التسجيل
عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل
استخدام مقر المنشأة لغير ما رُخص له

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