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بيع المواشي الحية بالأوزان إنهاء للاحتكار

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، عن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان باستخدام الموازين في أسواق النفع العام بدءا من 1 محرم المقبل، أعرب عدد كبير من المستهلكين عن ارتياحهم للقرار، وسط مطالب بتحديد الآلية وتطبيقها على الأعلاف الخضراء وغيرها، وإنهاء احتكار أسواق المواشي.
تطبيق المعايير
أوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبد اللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان، لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، مما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
اشتراطات وأذونات
تشترط وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية (الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين)، مما سيسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح.​
سعر عادل
رحب الخبير في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، خلال حديثه لـ((الوطن))، بالقرار، داعيا إلى أن يطبق كذلك على أسعار الأعلاف الخضراء حتى نصل لسعر عادل خدمة للجميع، للإسهام في تنمية ثروتنا الحيوانية، ويكون بيعها بالوزن، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يصل سعر ((بالة)) البرسيم إلى أكثر من 40 ريالا، ووزنها غير معروف، مطالبا بألا يكون سعر كيلو اللحم موحدا لجميع الأنواع، حيث إن المحلي يختلف سعره عن المستورد، وكذلك أسعار المواشي المحلية تختلف حسب أنواعها: النعيمي والحري والنجدي والتيس، وكذلك أسعار الإبل القعدان تختلف عن سعر الأغنام، والأهم من ذلك ماذا يفعل المستهلك بالجلد والصوف وتوابعها عندما يحسب عليه من ضمن وزن الخروف.
تكثيف الرقابة
أكد عدد من المواطنين ارتياحهم الكبير للقرار، مشيرين إلى أنه سيُنهي احتكار السوق من قِبل المسيطرين والعمالة، ومطالبين بتكثيف الرقابة على المطاعم، خاصة أن ((نفر)) اللحم مغالى فيه، ويختلف من مطعم إلى آخر، ومبينين أن هناك أمورا أهم من الوزن، مثل السن، وهل الخروف فحل أم غير ذلك، وهل سليم من العيوب، حيث إن كل هذه الأمور تؤثر في تقييم أسعار اللحوم.

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