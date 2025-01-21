معاناة أحد أمام طموح الحزم

(MENAFN
- Al Watan)
تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ18، لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مباريات، فعلى ملعبه يستقبل الباطن الذي يملك 20 نقطة، نظيره العين صاحب النقاط الـ16.
ويستضيف أحد الذي لم يحصد سوى 12 نقطة، على ملعبه، ضيفه الحزم الذي جمع 29 نقطة، في مواجهة مختلفة الطموح فالمضيف ينشد مغادرة قاع الترتيب، والضيف يريد الاستمرار في دائرة المنافسة.
وعلى ملعبه يستقبل الصفا الذي يملك 21 نقطة، ضيفه الجبيل صاحب الـ16 نقطة في قمة شرقاوية.
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