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معاناة أحد أمام طموح الحزم

1/21/2025 11:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ18، لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مباريات، فعلى ملعبه يستقبل الباطن الذي يملك 20 نقطة، نظيره العين صاحب النقاط الـ16.
ويستضيف أحد الذي لم يحصد سوى 12 نقطة، على ملعبه، ضيفه الحزم الذي جمع 29 نقطة، في مواجهة مختلفة الطموح فالمضيف ينشد مغادرة قاع الترتيب، والضيف يريد الاستمرار في دائرة المنافسة.
وعلى ملعبه يستقبل الصفا الذي يملك 21 نقطة، ضيفه الجبيل صاحب الـ16 نقطة في قمة شرقاوية.

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