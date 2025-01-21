القلعة ينهي صيامه أمام النواخذة

(MENAFN
- Al Watan)
نجح الأهلي في إنهاء عقدة نظيره الاتفاق، التي لازمته موخرا، بعدما سجل انتصارا ثمينا خلال مواجهة الفريقين، أول من أمس، بعدما غابت انتصارات قلعة الكؤوس أمام فارس الدهناء في المواجهات الـ3 الأخيرة، بالخسارة مرة واحدة، والتعادل مرتين في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت البداية في الجولة الـ23 لموسم 2022، عندما تعرض للهزيمة بهدف دون رد، وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان في مباراتي الدور الأول والثاني، سلبيا و2/2.
ويعود آخر انتصار حققه الراقي أمام النواخذة إلى الدور الأول لموسم 2022، عندما تفوق برباعية نظيفة، ضمن أحداث الأسبوع الثامن من المسابقة.
وبعد 3 مباريات
من دون انتصارات أمام الكوماندوز تمكن الأهلي من تحقيق الانتصار، اليوم، ومصالحة جماهيره أيضا بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الخلود، بهدف دون رد.
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