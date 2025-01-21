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القلعة ينهي صيامه أمام النواخذة

1/21/2025 11:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الأهلي في إنهاء عقدة نظيره الاتفاق، التي لازمته موخرا، بعدما سجل انتصارا ثمينا خلال مواجهة الفريقين، أول من أمس، بعدما غابت انتصارات قلعة الكؤوس أمام فارس الدهناء في المواجهات الـ3 الأخيرة، بالخسارة مرة واحدة، والتعادل مرتين في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت البداية في الجولة الـ23 لموسم 2022، عندما تعرض للهزيمة بهدف دون رد، وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان في مباراتي الدور الأول والثاني، سلبيا و2/2.
ويعود آخر انتصار حققه الراقي أمام النواخذة إلى الدور الأول لموسم 2022، عندما تفوق برباعية نظيفة، ضمن أحداث الأسبوع الثامن من المسابقة.
وبعد 3 مباريات من دون انتصارات أمام الكوماندوز تمكن الأهلي من تحقيق الانتصار، اليوم، ومصالحة جماهيره أيضا بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الخلود، بهدف دون رد.

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