Wednesday, 22 January 2025 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تـرامـب: سأزور الـسـعـودية إذا اشترت بما قيمته 500 مليار دولار

1/21/2025 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬وجهته‭ ‬الخارجية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فترته‭ ‬الثانية‭ ‬كرئيس‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬خارجية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬رحلته‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬الأولى،‭ ‬معقبًا‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬‮«‬لأنهم‭ ‬وافقوا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬450‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬منتجاتنا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭.‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬مجددًا‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬أين‭ ‬تخطط‭ ‬للذهاب‭ ‬الآن؟‮»‬،‭ ‬رد‭ ‬ترامب‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭. ‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬شراء‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬450‭ ‬أو‭ ‬500‭ ‬أخرى،‭ ‬وسنرفعها‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم،‭ ‬فأعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأذهب‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬الأرجح‮»‬‭.‬

MENAFN21012025000055011008ID1109115283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث