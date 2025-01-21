تـرامـب: سأزور الـسـعـودية إذا اشترت بما قيمته 500 مليار دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬وجهته‭ ‬الخارجية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فترته‭ ‬الثانية‭ ‬كرئيس‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬خارجية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬رحلته‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬الأولى،‭ ‬معقبًا‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬‮«‬لأنهم‭ ‬وافقوا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬450‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬منتجاتنا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭.‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬مجددًا‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬أين‭ ‬تخطط‭ ‬للذهاب‭ ‬الآن؟‮»‬،‭ ‬رد‭ ‬ترامب‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭. ‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬شراء‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬450‭ ‬أو‭ ‬500‭ ‬أخرى،‭ ‬وسنرفعها‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم،‭ ‬فأعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأذهب‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬الأرجح‮»‬‭.‬