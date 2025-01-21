تـرامـب: سأزور الـسـعـودية إذا اشترت بما قيمته 500 مليار دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال حول وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، وأشار إلى أن «أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة»، لكنه أشار إلى رحلته للمملكة العربية السعودية في فترة رئاسته الأولى، معقبًا بأن ذلك كان «لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا»، على حد تعبيره.
وعند سؤاله مجددًا «إلى أين تخطط للذهاب الآن؟»، رد ترامب قائلًا: «لا أعرف. إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء ما قيمته 450 أو 500 أخرى، وسنرفعها بسبب التضخم، فأعتقد أنني سأذهب هناك على الأرجح».
MENAFN21012025000055011008ID1109115283
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.