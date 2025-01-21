كونسيساو يطالب لاعبيه بالحماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تولى‭ ‬البرتغالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭ ‬تدريب‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬لكنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬حدّد‭ ‬مصدر‭ ‬مشكلات‭ ‬فريقه‭: ‬نقص‭ ‬الحماس‭. ‬يستضيف‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬فريق‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

يحتل‭ ‬ميلان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬حاليا،‭ ‬لكنه‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة،‭ ‬وفي‭ ‬يديه‭ ‬مباراتان‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬فيهما،‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬استضافته‭ ‬جيرونا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو،‭ ‬يسافر‭ ‬للقاء‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

لكن‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬0‭-‬2‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المشكلات‭ ‬نفسها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجودة‭ ‬والشخصية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬واضحة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬منذ‭ ‬الفوز‭ ‬الدرامي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

قال‭ ‬كونسيساو‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬المستحقة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬‮«‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬هي‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬كسبها‮»‬‭.‬

عُيّن‭ ‬كونسيساو‭ ‬صاحب‭ ‬الشخصية‭ ‬الجذابة‭ ‬لتحفيز‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬القتالية‭ ‬بحسب‭ ‬كثر‭. ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬البرتغالي‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬لاعبيه‭ ‬بعد‭ ‬انهيارهم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ (‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭) ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬خلف‭ ‬مواطنه‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

انتقد‭ ‬ابن‭ ‬الخمسين‭ ‬عاما‭ ‬فريقه‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬ووصف‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بمواجهة‭ ‬كالياري‭ ‬المهدد‭ ‬بالهبوط‭ (‬1-1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭) ‬بأنه‭ ‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬رآه‭ ‬كمدرب‭.‬

ولكن‭ ‬الطريقة‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬انتقد‭ ‬بها‭ ‬لاعبيه‭ ‬لافتقارهم‭ ‬إلى‭ ‬الشجاعة‭ ‬كانت‭ ‬مفاجئة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬نالت‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬والمشجعين‭ ‬الغاضبين‭.‬

قال‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬التدريب‭ ‬قبل‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬وكنت‭ ‬أقود‭ ‬فرقا‭ ‬صغيرة،‭ ‬فرق‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتمتع‭ ‬بالكثير‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المواهب‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬مستوى‭ ‬مذهل‭ ‬من‭ ‬الرغبة‭ (‬في‭ ‬الفوز‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحياة‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تنمو،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬أهدافا،‭ ‬وأكثر‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬ستلعب‭ ‬لميلان‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الحماس،‭ ‬على‭ ‬الرغبة‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬أهدافك‭ ‬الشخصية‭ ‬كلاعب‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬فخورا‭ ‬بما‭ ‬أنجزته‭ ‬عندما‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرتك‮»‬‭.‬

اكتسب‭ ‬كونسيساو‭ ‬رصيدا‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬وجاره‭ ‬إنتر‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬بهدفين‭.‬

بعد‭ ‬جيرونا،‭ ‬يلعب‭ ‬ميلان‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بارما‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬كرواتيا،‭ ‬حيث‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬صعبتين،‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬والثانية‭ ‬بمواجهة‭ ‬روما‭ ‬ضمن‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭.‬