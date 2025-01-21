بادوسا تطيح بغوف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الاعتزال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬الظهر،‭ ‬أطاحت‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬بالأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وبلغت‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭. ‬واحتاجت‭ ‬بادوسا‭ ‬الى‭ ‬ساعة‭ ‬و42‭ ‬دقيقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازها‭ ‬وسقطت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬احتفالا‭ ‬به‭.‬

وباتت‭ ‬بادوسا‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬إسبانية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬منذ‭ ‬غاربيني‭ ‬موغوروسا،‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وقالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬ستواجه‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬والمصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬أو‭ ‬الروسية‭ ‬أناستازيا‭ ‬بافليوتشنكوفا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬عاطفية‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭. ‬أنا‭ ‬عاطفية‭ ‬جدا‭. ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‭. ‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬جدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬ويشكل‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬عودة‭ ‬رائعة‭ ‬للمصنفة‭ ‬12‭ ‬عالميا‭ ‬الى‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬لاعبة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بكسر‭ ‬إجهادي‭ ‬في‭ ‬ظهرها‭.‬

وأضافت‭ ‬بادوسا‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬‮«‬أعني،‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ (‬أعاني‭ ‬من‭ ‬آلام‭) ‬بظهري‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬الاعتزال‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬