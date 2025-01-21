بادوسا تطيح بغوف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): بعدما كانت على وشك الاعتزال العام الماضي بسبب إصابة مزمنة في الظهر، أطاحت الإسبانية باولا بادوسا بالأمريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة عندما تغلبت عليها 7-5 و6-4 أمس الثلاثاء وبلغت نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية. واحتاجت بادوسا الى ساعة و42 دقيقة لتحقيق إنجازها وسقطت على الأرض عقب نهاية المباراة احتفالا به.
وباتت بادوسا أول امرأة إسبانية تصل إلى نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام منذ غاربيني موغوروسا، أيضا في ملبورن، في عام 2020.
وقالت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما والتي ستواجه حاملة اللقب في العامين الأخيرين والمصنفة أولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا أو الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا من أجل بلوغ المباراة النهائية: «أنا عاطفية بعض الشيء. أنا عاطفية جدا. أردت أن ألعب بأفضل ما لدي. أعتقد أنني فعلت ذلك. أنا فخورة جدا بالمستوى الذي قدمته اليوم». ويشكل التأهل الى نصف النهائي عودة رائعة للمصنفة 12 عالميا الى ملاعب الكرة الصفراء بعدما كانت خارج قائمة أفضل 100 لاعبة قبل عام بعد إصابتها بكسر إجهادي في ظهرها.
وأضافت بادوسا التي وصلت إلى أعلى تصنيف لها في مسيرتها الاحترافية في عام 2022 «أعني، قبل عام كنت هنا (أعاني من آلام) بظهري ولم أكن أعرف ما إذا كان عليّ الاعتزال من هذه الرياضة».
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