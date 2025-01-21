Wednesday, 22 January 2025 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بادوسا تطيح بغوف

1/21/2025 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الاعتزال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬الظهر،‭ ‬أطاحت‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬بالأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وبلغت‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭. ‬واحتاجت‭ ‬بادوسا‭ ‬الى‭ ‬ساعة‭ ‬و42‭ ‬دقيقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازها‭ ‬وسقطت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬احتفالا‭ ‬به‭.‬

وباتت‭ ‬بادوسا‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬إسبانية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬منذ‭ ‬غاربيني‭ ‬موغوروسا،‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وقالت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬ستواجه‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬والمصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬أو‭ ‬الروسية‭ ‬أناستازيا‭ ‬بافليوتشنكوفا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬عاطفية‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭. ‬أنا‭ ‬عاطفية‭ ‬جدا‭. ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‭. ‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬جدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬ويشكل‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬عودة‭ ‬رائعة‭ ‬للمصنفة‭ ‬12‭ ‬عالميا‭ ‬الى‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬لاعبة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بكسر‭ ‬إجهادي‭ ‬في‭ ‬ظهرها‭.‬

وأضافت‭ ‬بادوسا‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬‮«‬أعني،‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ (‬أعاني‭ ‬من‭ ‬آلام‭) ‬بظهري‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬الاعتزال‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

MENAFN21012025000055011008ID1109115277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث