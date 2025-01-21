زفيريف يتجه نحو اللقب الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-1‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-0‭) ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭.‬

ويلتقي‭ ‬زفيريف‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬السابع‭ ‬والباحث‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬الـ11‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والـ25‭ ‬في‭ ‬الغارند‭ ‬سلام‭ ‬والـ100‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬أو‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭.‬

وعانى‭ ‬زفيريف‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬لحسم‭ ‬المجموعتين‭ ‬الاولى‭ ‬والثانية‭ ‬حيث‭ ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬في‭ ‬كليهما‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬حار‭ ‬وعاصف،‭ ‬ثم‭ ‬انهار‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬وخسرها‭ ‬2‭-‬6‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬قوته‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬ويحسمها‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬1‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬فيها‭ ‬زفيريف‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬النمسوي‭ ‬دومينيك‭ ‬ثيم،‭ ‬والثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬بخمس‭ ‬مجموعات‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كسب‭ ‬المجموعتين‭ ‬الاولين‭.‬

كما‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬فيها‭ ‬الالماني‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بأي‭ ‬لقب‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ثيم‭ ‬ونهائي‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الكاراس‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬ألماني‭ ‬يفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬منذ‭ ‬بوريس‭ ‬بيكر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1996‭: ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬أتخلف‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬ألعب‭ ‬بشكل‭ ‬رائع،‭ ‬واعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭. ‬لكنني‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬فزت‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبطريقة‭ ‬ما‭ ‬فزت‭ ‬بالثانية‭. ‬وكانت‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬الأفضل‭ ‬التي‭ ‬لعبتها‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أنني‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬