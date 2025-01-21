زفيريف يتجه نحو اللقب الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما تغلب على الأمريكي تومي بول الثاني عشر 7-6 (7-1) و7-6 (7-0) و2-6 و6-1 أمس الثلاثاء في بطولة أستراليا المفتوحة.
ويلتقي زفيريف الساعي إلى أول لقب غراند سلام في مسيرته الاحترافية، في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع والباحث عن اللقب الـ11 في البطولة والـ25 في الغارند سلام والـ100 في مسيرته الاحترافية أو الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث.
وعانى زفيريف (27 عاما) لحسم المجموعتين الاولى والثانية حيث احتاج الى شوط فاصل في كليهما في يوم حار وعاصف، ثم انهار في الثالثة وخسرها 2-6 قبل أن يستعيد قوته في الرابعة ويحسمها بسهولة 6-1.
وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها زفيريف نصف النهائي في ملبورن بعد الاولى في عام 2020 عندما خسر أمام النمسوي دومينيك ثيم، والثانية العام الماضي عندما سقط أمام الروسي دانييل مدفيديف بخمس مجموعات علما أنه كسب المجموعتين الاولين.
كما هي المرة التاسعة التي يبلغ فيها الالماني نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام دون أن ينجح في التتويج بأي لقب حيث خسر نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2020 على يد ثيم ونهائي رولان غاروس العام الماضي على يد الكاراس.
وقال زفيريف الذي يسعى إلى أن يصبح أول ألماني يفوز ببطولة غراند سلام منذ بوريس بيكر في عام 1996: «بصراحة، كان من الممكن أن أتخلف بمجموعتين نظيفتين، لم أكن ألعب بشكل رائع، واعتقد أن الأمر كان كذلك. لكنني بطريقة ما فزت بالمجموعة الأولى، وبطريقة ما فزت بالثانية. وكانت المجموعة الرابعة بالتأكيد الأفضل التي لعبتها ومن الواضح أنني سعيد جدا بالعودة إلى نصف النهائي».
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