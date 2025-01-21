ريمونتادا تاريخية لبيليكانز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬بيليكانز‭ ‬أكبر‭ ‬عودة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬ذوَّب‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬123-119‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

وسجل‭ ‬سي‭ ‬دجيه‭ ‬ماكولوم‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ45‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬والشوط‭ ‬الإضافي،‭ ‬وأضاف‭ ‬ديجونتي‭ ‬موراي‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لصالح‭ ‬بيليكانز‭.‬

ونجح‭ ‬بيليكانز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭.‬

وفي‭ ‬ممفيس،‭ ‬سجل‭ ‬جارين‭ ‬جاكسون‭ ‬جونيور‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬واستحوذ‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬مساهما‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬فريقه‭ ‬غريزليز‭ ‬للطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬بتحويل‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬108‭-‬106‭.‬

وأضاف‭ ‬ديزموند‭ ‬باين‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وجا‭ ‬مورانت‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬لممفيس‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بفضل‭ ‬سلة‭ ‬لباين‭ ‬قبل‭ ‬3‭:‬21‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬باين‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬قبيحا‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬لكننا‭ ‬واصلنا‭ ‬التنافس‭ ‬ووجدنا‭ ‬طريقة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬والمباراة‭ ‬برصيد‭ ‬32‭ ‬نقطة‭.‬

وقاد‭ ‬جايلن‭ ‬برونسون‭ ‬فريقه‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬119‭-‬110‭ ‬بتسجيله‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬ينفع‭ ‬الخاسر‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬كأحد‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬سجلوا‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وتخلص‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬107‭-‬96‭ ‬بفضل‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لكيد‭ ‬كانينغهام‭ ‬و16‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭ ‬مع‭ ‬أربع‭ ‬سرقات‭ ‬وصدتين‭ ‬لجايلن‭ ‬دورين‭.‬

وتغلب‭ ‬شارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬110-105‭ ‬بفضل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬لاميلو‭ ‬بال‭ ‬ومايلز‭ ‬بريدجز،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الخاسر‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬النجم‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة،‭ ‬بتسجيله‭ ‬33‭ ‬نقطة‭. ‬وخسر‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬أمام‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬99‭-‬112‭.‬