ريمونتادا تاريخية لبيليكانز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): حقق بيليكانز أكبر عودة في تاريخ الفريق، حيث ذوَّب تخلفه بفارق 25 نقطة الى فوزه بفارق أربع نقاط على يوتا جاز 123-119 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد التمديد.
وسجل سي دجيه ماكولوم 24 من نقاطه الـ45 في الربع الأخير والشوط الإضافي، وأضاف ديجونتي موراي 26 نقطة و11 تمريرة حاسمة لصالح بيليكانز.
ونجح بيليكانز في تحقيق فوزه الرابع تواليا والخامس في آخر ست مباريات على الرغم من غياب نجمه زيون وليامسون بسبب المرض.
وفي ممفيس، سجل جارين جاكسون جونيور 24 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة مساهما في قلب فريقه غريزليز للطاولة على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز بتحويل تخلفه بفارق 16 نقطة الى فوز 108-106.
وأضاف ديزموند باين 22 نقطة وجا مورانت 19 نقطة لممفيس الذي تقدم لأول مرة في الشوط الثاني بفضل سلة لباين قبل 3:21 دقائق من نهاية المباراة.
وقال باين «كان الأمر قبيحا منذ البداية، لكننا واصلنا التنافس ووجدنا طريقة في الدقائق الأخيرة».
وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجل في صفوف الخاسر والمباراة برصيد 32 نقطة.
وقاد جايلن برونسون فريقه نيويورك نيكس إلى الفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 119-110 بتسجيله 34 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، فيما لم ينفع الخاسر تألق نجمه تراي يونغ بتسجيله 27 نقطة كأحد سبعة لاعبين في صفوف فريقه سجلوا 10 نقاط أو أكثر.
وتخلص ديترويت بيستونز من خسارتين متتاليتين على أرضه بفوزه على هيوستن روكتس 107-96 بفضل 32 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة لكيد كانينغهام و16 نقطة و14 متابعة مع أربع سرقات وصدتين لجايلن دورين.
وتغلب شارلوت هورنتس على ضيفه دالاس مافريكس 110-105 بفضل 23 نقطة لكل من لاميلو بال ومايلز بريدجز، فيما كان كايري إرفينغ أفضل مسجل في صفوف الخاسر الذي غاب عنه النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب الاصابة، بتسجيله 33 نقطة. وخسر لوس أنجليس كليبرز أمام شيكاغو بولز 99-112.
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