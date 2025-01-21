سابالينكا تواصل حلم الثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا مشوارها بنجاح نحو لقب ثالث تواليا في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلبت بصعوبة على الروسية أناستاسيا بافلوتشنكوفا 6-2 و2-6 و6-3 أمس الثلاثاء وبلغت نصف النهائي.
وضربت سابالينكا البالغة من العمر 26 عاما موعدا في نصف النهائي مع الإسبانية باولا بادوسا الحادية عشرة التي أطاحت الأمريكية كوكو غوف الثالثة عندما تغلبت عليها 7-5 و6-4.
والتقت سابالينكا مع بادوسا سبع مرات حتى الآن، حيث فازت البيلاروسية خمس مرات بينما فازت الإسبانية التي ستخوض أول نصف نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى الخميس، مرتين.
وهو الفوز التاسع عشر تواليا لسابالينكا في ملبورن بارك، وباتت على بعد فوزين فقط من التتويج باللقب الثالث تواليا في ملبورن، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 1999 عندما فعلتها السويسرية مارتينا هينغيس (1997 و1998 و1999).
وثأرت سابالينكا لخسارتها أمام المخضرمة بافلتشنكوفا (33 عاما) في دور الـ32 لبطولة رولان غاروس عام 2021، وحققت فوزها الثاني في أربع مواجهات مع الروسية بعد الأول في نصف نهائي دورة مدريد عام 2021.
وقالت سابالينكا «بصراحة، كنت أصلي فقط، وأحاول إعادة الكرة في هذه الظروف الصعبة»، مضيفة «كان اللعب صعبا. أنا سعيدة جدا لأنني تمكنت بطريقة ما من الفوز بهذه المباراة بطريقة سحرية».
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