سابالينكا تواصل حلم الثلاثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬مشوارها‭ ‬بنجاح‭ ‬نحو‭ ‬لقب‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬أناستاسيا‭ ‬بافلوتشنكوفا‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وبلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وضربت‭ ‬سابالينكا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬الثالثة‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬7-5‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

والتقت‭ ‬سابالينكا‭ ‬مع‭ ‬بادوسا‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بينما‭ ‬فازت‭ ‬الإسبانية‭ ‬التي‭ ‬ستخوض‭ ‬أول‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬الخميس،‭ ‬مرتين‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬لسابالينكا‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك،‭ ‬وباتت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬عندما‭ ‬فعلتها‭ ‬السويسرية‭ ‬مارتينا‭ ‬هينغيس‭ (‬1997‭ ‬و1998‭ ‬و1999‭).‬

وثأرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬لخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬المخضرمة‭ ‬بافلتشنكوفا‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لبطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وحققت‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬مدريد‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وقالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬كنت‭ ‬أصلي‭ ‬فقط،‭ ‬وأحاول‭ ‬إعادة‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬اللعب‭ ‬صعبا‭. ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جدا‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬بطريقة‭ ‬سحرية‮»‬‭.‬