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ديوكوفيتش يقهر ألكاراس

1/21/2025 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬سابعا‭ ‬عالميا‭ ‬تألقه‭ ‬وقهر‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وذكّر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬ابن‭ ‬الـ37‭ ‬عاما‭ ‬الجمهور‭ ‬بزمنه‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬أرينا،‭ ‬مسرح‭ ‬أعظم‭ ‬إنجازاته،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬لقبه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬والـ25‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭.‬

وجدد‭ ‬الصربي‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ألكاراس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬و37‭ ‬دقيقة،‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مواجهات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬والخمسين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ (‬إنجاز‭ ‬قياسي‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬عن‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭)‬،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تمنيت‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بـ«الشخص‭ ‬الرائع‮»‬‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬ضده‭ ‬‮«‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خضتها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب،‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬

وسيلعب‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مع‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-1‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-0‭) ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

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