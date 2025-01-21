ديوكوفيتش يقهر ألكاراس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سابعا عالميا تألقه وقهر الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث بعد تأخره بمجموعة وفاز عليه 4-6 و6-4 و6-3 و6-4، أمس الثلاثاء في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
وذكّر ديوكوفيتش ابن الـ37 عاما الجمهور بزمنه على ملعب رود لايفر أرينا، مسرح أعظم إنجازاته، حيث يسعى إلى تحقيق لقبه الحادي عشر في ملبورن والـ25 القياسي في البطولات الكبرى.
وجدد الصربي فوزه على ألكاراس (21 عاما) الذي فشل للمرة الرابعة في التأهل إلى نصف النهائي، خلال ثلاث ساعات و37 دقيقة، محققا انتصاره الخامس على منافسه في ثماني مواجهات، بما في ذلك فوزه في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في نهائي أولمبياد باريس.
وقال بعد وصوله إلى نصف النهائي للمرة الثانية عشرة في ملبورن والخمسين في البطولات الكبرى (إنجاز قياسي بفارق أربع مرات عن السويسري روجيه فيدرر)، إنه «تمنيت لو كانت هذه المباراة النهائية»، مشيدا بـ«الشخص الرائع» ألكاراس الذي لعب ضده «واحدة من أفضل المباريات التي خضتها على هذا الملعب، على أي ملعب في الحقيقة».
وسيلعب ديوكوفيتش مع الألماني ألكسندر زفيريف الثاني الذي تغلب على الأمريكي تومي بول الثاني عشر 7-6 (7-1) و7-6 (7-0) و2-6 و6-1.
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