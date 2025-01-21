مهندسة ((هاس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (أ ف ب): عيّن فريق هاس الألمانية لورا مولر لتصبح أول مهندسة في سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد، كجزء من إعادة الهيكلة لديه، وفقا لما أعلنت الحظيرة الأمريكية أمس الثلاثاء. ستعمل الألمانية مع السائق الفرنسي الجديد إستيبان أوكون بينما ستنضم امرأة أخرى، الألمانية كارين كريدليش، إلى الفريق كمديرة التطوير الاستراتيجي من فريق رايسينغ بولز التابع لريد بول. ويسعى فريق هاس إلى البناء على المركز السابع الذي حققه في بطولة الصانعين مع تشكيلة سائقين جدد تضم أوكون والبريطاني أوليفر بيرمان. يعمل مهندس السباق بشكل وثيق مع السائق على ضبط وإعداد سيارته، وهو الرابط الرئيسي بين السائق والفريق على الحلبة من خلال التواصل عبر الراديو.
قال مدير هاس الياباني أياو كوماتسو إن مولر كانت أفضل مرشحة لهذا الدور.
أضاف «إنها شخصية حازمة جدا. هي تعمل بجد. أخلاقياتها في العمل جيدة للغاية».
وتابع «إذا نظرت إلى عدد المهندسات لدينا في المكتب، فبالتأكيد هناك أكثر من السابق. لكن الأمر ليس كأنني اخترت لورا لأنها امرأة».
MENAFN21012025000055011008ID1109115272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.