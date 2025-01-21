مهندسة ((هاس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عيّن‭ ‬فريق‭ ‬هاس‭ ‬الألمانية‭ ‬لورا‭ ‬مولر‭ ‬لتصبح‭ ‬أول‭ ‬مهندسة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬لديه،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحظيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ستعمل‭ ‬الألمانية‭ ‬مع‭ ‬السائق‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجديد‭ ‬إستيبان‭ ‬أوكون‭ ‬بينما‭ ‬ستنضم‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى،‭ ‬الألمانية‭ ‬كارين‭ ‬كريدليش،‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬كمديرة‭ ‬التطوير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬رايسينغ‭ ‬بولز‭ ‬التابع‭ ‬لريد‭ ‬بول‭. ‬ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬هاس‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬مع‭ ‬تشكيلة‭ ‬سائقين‭ ‬جدد‭ ‬تضم‭ ‬أوكون‭ ‬والبريطاني‭ ‬أوليفر‭ ‬بيرمان‭. ‬يعمل‭ ‬مهندس‭ ‬السباق‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬السائق‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬وإعداد‭ ‬سيارته،‭ ‬وهو‭ ‬الرابط‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬السائق‭ ‬والفريق‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬عبر‭ ‬الراديو‭.‬

قال‭ ‬مدير‭ ‬هاس‭ ‬الياباني‭ ‬أياو‭ ‬كوماتسو‭ ‬إن‭ ‬مولر‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬مرشحة‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬شخصية‭ ‬حازمة‭ ‬جدا‭. ‬هي‭ ‬تعمل‭ ‬بجد‭. ‬أخلاقياتها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬المهندسات‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬المكتب،‭ ‬فبالتأكيد‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬السابق‭. ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬كأنني‭ ‬اخترت‭ ‬لورا‭ ‬لأنها‭ ‬امرأة‮»‬‭.‬