Wednesday, 22 January 2025 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أم الحصم يتصدر دوري البولينج العام

1/21/2025 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تواصلت‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للبولينج‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬2025‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬اندية،‭ ‬وتستمر‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بأن‭ ‬تقام‭ ‬المواجهات‭ ‬مساء‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬أسبوعيا‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭ ‬ ‭ ‬صفر‭ ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬أيوب‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ‭ ‬256‭ ‬وبمجموع‭ ‬689،‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬الصم‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭ ‬ ‭ ‬صفر‭ ‬وحقق‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬ J ‭. ‬ M ‭. ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ‭ ‬255‭ ‬وبمجموع‭ ‬706‭ ‬نقاط،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭ ‬ ‭ ‬صفر‭ ‬وبرز‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬راشد‭ ‬الدلهان‭ ‬بتحقيقه‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ‭ ‬262‭ ‬وبمجموع‭ ‬712‭ ‬نقطة‭ ‬وقدم‭ ‬الدلهان‭ ‬مستوى‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬اكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬ما‭ ‬يمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬حقق‭ ‬البحرين‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ ‬ ‭ ‬2‭ ‬ونجح‭ ‬لاعب‭ ‬البحرين‭ ‬ Emerson ‭ ‬ Gotencio ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ232‭ ‬وبمجموع‭ ‬627‭ ‬نقطة‭.‬

وتصدر‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬بمجموع‭ ‬4644‭ ‬وبرصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬بمجموع‭ ‬5077‭ ‬وبرصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬4676‭ ‬وبرصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬اما‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬بمجموع‭ ‬4967‭ ‬وبرصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬بمجموع‭ ‬4302‭ ‬وبرصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬وجاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بمجموع‭ ‬4124‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬فريق‭ ‬الصم‭ ‬بمجموع‭ ‬4339‭ ‬وبدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بمجموع‭ ‬4330‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

ويلتقي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬والبحرين‭ ‬مع‭ ‬البسيتين،‭ ‬والصم‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬وتنطلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬وخمسين‭ ‬دقيقة‭ ‬مساء‭.‬

MENAFN21012025000055011008ID1109115269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث