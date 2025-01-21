أم الحصم يتصدر دوري البولينج العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تواصلت منافسات الدوري العام للبولينج الذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينج على مركز أرض المرح للعام الحالي 2025 وبمشاركة ثمانية اندية، وتستمر منافسات الدور الأول من الدوري بأن تقام المواجهات مساء كل يوم أحد أسبوعيا.
وشهدت الجولة الثانية من المنافسات فوز فريق الحالة على منافسه البسيتين بنتيجة 8 – صفر وتألق في المواجهة لاعب الحالة أيوب حسن الذي حقق أعلى شوط بـ 256 وبمجموع 689، وفوز فريق الرفاع على فريق نادي الصم بنتيجة 8 – صفر وحقق لاعب الرفاع J . M . أعلى شوط بـ 255 وبمجموع 706 نقاط، كما فاز فريق أم الحصم على فريق مدينة عيسى بنتيجة 8 – صفر وبرز اللاعب الشاب راشد الدلهان بتحقيقه أعلى شوط بـ 262 وبمجموع 712 نقطة وقدم الدلهان مستوى مميز في اللقاء اكد من خلاله ما يمتاز به من إمكانيات عالية في اللعبة، وفي آخر مواجهات الجولة حقق البحرين الفوز على الاتفاق بنتيجة 6 – 2 ونجح لاعب البحرين Emerson Gotencio في تحقيق أعلى شوط بـ232 وبمجموع 627 نقطة.
وتصدر أم الحصم فرق الدوري بعد ختام الجولة الثانية من المنافسات بمجموع 4644 وبرصيد 16 نقطة، في حين جاء في المركز الثاني فريق الرفاع بمجموع 5077 وبرصيد 14 نقطة، وجاء فريق البحرين في المركز الثالث بمجموع 4676 وبرصيد 14 نقطة، اما المركز الرابع فقد جاء فيه فريق الحالة بمجموع 4967 وبرصيد 10 نقاط، وفي المركز الخامس جاء فريق البسيتين بمجموع 4302 وبرصيد 8 نقاط، وجاء الاتفاق في المركز السادس بمجموع 4124 برصيد نقطتين، في المركز السابع فريق الصم بمجموع 4339 وبدون رصيد من النقاط وفي المركز الثامن فريق مدينة عيسى بمجموع 4330 ومن دون رصيد من النقاط.
ويلتقي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري يوم الأحد القادم الرفاع مع أم الحصم، والبحرين مع البسيتين، والصم مع الاتفاق ومدينة عيسى مع الحالة وتقام المباريات على صالة أرض المرح وتنطلق عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء.
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