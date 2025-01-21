أم الحصم يتصدر دوري البولينج العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تواصلت‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للبولينج‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬2025‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬اندية،‭ ‬وتستمر‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بأن‭ ‬تقام‭ ‬المواجهات‭ ‬مساء‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬أسبوعيا‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭ ‬ – ‭ ‬صفر‭ ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬أيوب‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ‭ ‬256‭ ‬وبمجموع‭ ‬689،‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬الصم‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭ ‬ – ‭ ‬صفر‭ ‬وحقق‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬ J ‭. ‬ M ‭. ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ‭ ‬255‭ ‬وبمجموع‭ ‬706‭ ‬نقاط،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭ ‬ – ‭ ‬صفر‭ ‬وبرز‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬راشد‭ ‬الدلهان‭ ‬بتحقيقه‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ‭ ‬262‭ ‬وبمجموع‭ ‬712‭ ‬نقطة‭ ‬وقدم‭ ‬الدلهان‭ ‬مستوى‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬اكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬ما‭ ‬يمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬حقق‭ ‬البحرين‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ ‬ – ‭ ‬2‭ ‬ونجح‭ ‬لاعب‭ ‬البحرين‭ ‬ Emerson ‭ ‬ Gotencio ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬بـ232‭ ‬وبمجموع‭ ‬627‭ ‬نقطة‭.‬

وتصدر‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬بمجموع‭ ‬4644‭ ‬وبرصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬بمجموع‭ ‬5077‭ ‬وبرصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬4676‭ ‬وبرصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬اما‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬بمجموع‭ ‬4967‭ ‬وبرصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬بمجموع‭ ‬4302‭ ‬وبرصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬وجاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بمجموع‭ ‬4124‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬فريق‭ ‬الصم‭ ‬بمجموع‭ ‬4339‭ ‬وبدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بمجموع‭ ‬4330‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

ويلتقي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬والبحرين‭ ‬مع‭ ‬البسيتين،‭ ‬والصم‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬وتنطلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬وخمسين‭ ‬دقيقة‭ ‬مساء‭.‬