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((أمسية رويالتي)) تعود في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

1/21/2025 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تتواصل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والترتيبات‭ ‬لتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬أمسية‭ ‬رويالتي‮»‬‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭/‬2025‭.‬

وحرصاً‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬‮«‬أمسية‭ ‬رويالتي‮»‬‭ ‬المميزة‭ ‬وتشجيعاً‭ ‬وتحفيزاً‭ ‬للجماهير‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬والتفاعل‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬عائلية‭ ‬وترفيهية‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الفعاليات‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مما‭ ‬سيضفي‭ ‬على‭ ‬الأمسية‭ ‬أجواءً‭ ‬استثنائية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والمتعة‭.‬

كما‭ ‬قرر‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬خاصة‭ ‬للجماهير‭ ‬النسائية‭ ‬عند‭ ‬بوابة‭ ‬دخول‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السباق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬التذاكر‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للنادي‭ ‬ Bahrainturfclub ‭.‬ com ‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الدعوة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لكافة‭ ‬الجماهير‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يفوتوا‭ ‬فرصة‭ ‬الحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المميزة‭ ‬لفعاليات‭ ‬‮«‬أمسية‭ ‬روياليتي‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬متابعة‭ ‬المنافسات‭ ‬المثيرة‭ ‬للأشواط‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬سيشهدها‭ ‬السباق‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمسية‭ ‬رويالتي‮»‬‭ ‬تقام‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬وتواجد‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضات‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬وتراث‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬وشغف‭ ‬كبير‭ ‬ومتابعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بيئة‭ ‬جديدة‭ ‬جاذبة‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬من‭ ‬البحرينيات‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬هوايتهن‭ ‬المحببة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬

كما‭ ‬تهدف‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬مصاحبة‭ ‬تتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للنساء‭ ‬للحضور‭ ‬والمتابعة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

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