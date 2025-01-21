((أمسية رويالتي)) تعود في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تتواصل الاستعدادات والترتيبات لتنظيم النسخة الثانية من «أمسية رويالتي» لسباق الخيل، التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن السباق الرابع عشر من موسم سباقات الخيل 2024/2025.
وحرصاً على إنجاح «أمسية رويالتي» المميزة وتشجيعاً وتحفيزاً للجماهير على الحضور والتفاعل والاستمتاع بهذه الفعالية، تم إعداد برنامج يشتمل على فعاليات عائلية وترفيهية متنوعة في قرية الفعاليات بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مما سيضفي على الأمسية أجواءً استثنائية رائعة من الحماس والمتعة.
كما قرر نادي راشد للفروسية وسباق الخيل طرح تذاكر مجانية خاصة للجماهير النسائية عند بوابة دخول الجمهور في يوم السباق، بالإضافة إلى توفير التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للنادي Bahrainturfclub . com لجميع الفئات، حيث ستكون الدعوة مفتوحة لكافة الجماهير حتى لا يفوتوا فرصة الحضور والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية المميزة لفعاليات «أمسية روياليتي»، بجانب متابعة المنافسات المثيرة للأشواط الثمانية التي سيشهدها السباق.
يذكر أن «أمسية رويالتي» تقام للموسم الثاني على التوالي ضمن موسم سباقات الخيل، بعد النجاح المتميز الذي حققته هذه الفعالية الموسم الماضي. وتهدف إلى تعزيز مشاركة وتواجد المرأة البحرينية في مجال رياضات الفروسية وسباق الخيل، نظراً إلى ما تمثله هذه الرياضة العريقة من أهمية في تاريخ وتراث مملكة البحرين، وتحظى باهتمام وشغف كبير ومتابعة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المثالية لنشر ثقافة الفروسية وسباقات الخيل وأهميتها في المجتمع البحريني لتكون هذه الرياضة بيئة جديدة جاذبة لتشجيع وتحفيز العنصر النسائي من البحرينيات على الانخراط في ممارسة هوايتهن المحببة في مجال سباقات الخيل.
كما تهدف الفعالية إلى إقامة فعاليات مصاحبة تتيح الفرصة للنساء للحضور والمتابعة والاستمتاع بتجربة مميزة خلال السباقات التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة.
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