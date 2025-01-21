أقيمت برعاية رئيس اتحاد ألعاب القوىالبسيتين بطلا لبطولة الميدان والمضمار للأشبال والبحرين يتوج بلقب الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تحت رعاية محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى نظم الاتحاد بطولة الأندية للميدان والمضمار لفئتي الأشبال والشباب للموسم الرياضي 2024 – 2025 والتي أقيمت على ستاد البحرين الوطني بمشاركة ستة أندية وهم كلا من البسيتين، البحرين، سترة، الشباب، الحالة.
وأسفرت النتائج في بطولة فئة الأشبال عن فوز نادي البسيتين بالمركز الأول في جدول ترتيب الميداليات بعدما حصد 7 ميداليات بينها ذهبيتين و 5 فضيات، وجاء البحرين ثانيا بـ 5 ميداليات بينها ذهبيتين و3 برونزيات، ونادي سترة ثالثا بحصوله على 5 ميداليات بينها ذهبية وفضية و3 برونزيات وجاء نادي الشباب رابعا بحصوله على ميدالية ذهبية وأخيرا الحالة من دون أي ميدالية.
وأسفرت نتائج بطولة فئة الشباب عن فوز نادي البحرين بالمركز الأول في جدول ترتيب الميداليات بحصوله على 9 ميداليات من بينها 4 ذهبيات و5 فضيات والشباب ثانيا بفوزه بـ 8 ميداليات بينها 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، والبسيتين ثالثا بـ 9 ميداليات بينها 4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات والأهلي رابعا بـ 3 ميداليات بينها فضيتين وبرونزية، وسترة خامسا بـ 4 ميداليات بينها فضية و3 برونزيات والحالة سادسا بميدالية برونزية واحدة.
وتنافس لاعبو الأندية في بطولة فئة الأشبال في كلا من مسابقة الوثب الطويل، سباق 100 متر، 80 متر، 1000 متر، القفز العالي، 250 متر حواجز، فيما تنافس لاعبو الأندية في بطولة فئة الشباب بكلا من مسابقة 3 آلاف متر، 4 x 400 متر، 800 متر، الوثب الطويل، 400 متر، 200 متر، 1500 متر، 4 x 100 متر فيما اقيمت بطولة الفتيات في مسابقة 100 متر، 200 متر، 800 متر.
وبعد ختام المنافسات قام الأمين العام للاتحاد البحريني لألعاب القوى يوسف أحمد واعضاء مجلس الإدارة محمد علي أحمد وخالد فارس القطامي بتتويج الأبطال.
MENAFN21012025000055011008ID1109115267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.