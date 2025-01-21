أقيمت برعاية رئيس اتحاد ألعاب القوىالبسيتين بطلا لبطولة الميدان والمضمار للأشبال والبحرين يتوج بلقب الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬للميدان‭ ‬والمضمار‭ ‬لفئتي‭ ‬الأشبال‭ ‬والشباب‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بمشاركة‭ ‬ستة‭ ‬أندية‭ ‬وهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬البسيتين،‭ ‬البحرين،‭ ‬سترة،‭ ‬الشباب،‭ ‬الحالة‭.‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬نادي‭ ‬البسيتين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الميداليات‭ ‬بعدما‭ ‬حصد‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬بينها‭ ‬ذهبيتين‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬فضيات،‭ ‬وجاء‭ ‬البحرين‭ ‬ثانيا‭ ‬بـ‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬بينها‭ ‬ذهبيتين‭ ‬و3‭ ‬برونزيات،‭ ‬ونادي‭ ‬سترة‭ ‬ثالثا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬بينها‭ ‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭ ‬وجاء‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬رابعا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وأخيرا‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ميدالية‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬بطولة‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الميداليات‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬ميداليات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ذهبيات‭ ‬و5‭ ‬فضيات‭ ‬والشباب‭ ‬ثانيا‭ ‬بفوزه‭ ‬بـ‭ ‬8‭ ‬ميداليات‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ذهبيات‭ ‬و3‭ ‬فضيات‭ ‬وبرونزية،‭ ‬والبسيتين‭ ‬ثالثا‭ ‬بـ‭ ‬9‭ ‬ميداليات‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضية‭ ‬و4‭ ‬برونزيات‭ ‬والأهلي‭ ‬رابعا‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬بينها‭ ‬فضيتين‭ ‬وبرونزية،‭ ‬وسترة‭ ‬خامسا‭ ‬بـ‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬بينها‭ ‬فضية‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭ ‬والحالة‭ ‬سادسا‭ ‬بميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬واحدة‭.‬

وتنافس‭ ‬لاعبو‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الوثب‭ ‬الطويل،‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬80‭ ‬متر،‭ ‬1000‭ ‬متر،‭ ‬القفز‭ ‬العالي،‭ ‬250‭ ‬متر‭ ‬حواجز،‭ ‬فيما‭ ‬تنافس‭ ‬لاعبو‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬بكلا‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر،‭ ‬4 x 400‭ ‬متر،‭ ‬800‭ ‬متر،‭ ‬الوثب‭ ‬الطويل،‭ ‬400‭ ‬متر،‭ ‬200‭ ‬متر،‭ ‬1500‭ ‬متر،‭ ‬4 x 100‭ ‬متر‭ ‬فيما‭ ‬اقيمت‭ ‬بطولة‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬200‭ ‬متر،‭ ‬800‭ ‬متر‭.‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬المنافسات‭ ‬قام‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬واعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬وخالد‭ ‬فارس‭ ‬القطامي‭ ‬بتتويج‭ ‬الأبطال‭.‬