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((فيبا)) يمنح البحرين استضافة نهائي الجولة العالمية

1/21/2025 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬فيبا‮»‬‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لنهائي‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬3×3‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬و22‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ستقام‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬3×3‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬15‭ ‬مدينة‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الأسرع‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬المشجعين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬في‭ ‬عامها‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أوتسونوميا‭ ‬اليابانية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنامة‭ ‬مسرحا‭ ‬للنهائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬المبهر‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬إسناد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬فيبا‮»‬‭ ‬حق‭ ‬تنظيم‭ ‬نهائي‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬يعكس‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرزنامة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مدنا‭ ‬عالمية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬وآسيا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وأشاد‭ ‬مدارا‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لقطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬منوها‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬كان‭ ‬عاملا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجيهات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الوجه‭ ‬المميز‭ ‬للمنامة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬خلال‭ ‬النسختين‭ ‬اللتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

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