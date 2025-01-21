((فيبا)) يمنح البحرين استضافة نهائي الجولة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» استضافة مملكة البحرين لنهائي الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3 في نسختها الرابعة عشرة، وذلك في 21 و22 نوفمبر المقبل.
ستقام الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3 لعام 2025 في قلب 15 مدينة عبر ثلاث قارات، مما يزيد من القاعدة الشعبية لهذه الرياضة الأسرع نموا في العالم إلى ملايين المشجعين الجدد في جميع أنحاء العالم.
وتنطلق الجولة العالمية 3×3 في عامها الجديد من مدينة أوتسونوميا اليابانية خلال شهر أبريل المقبل على أن تكون المنامة مسرحا للنهائي، وذلك بعد النجاح المبهر في استضافة هذه الجولة خلال العامين الماضيين مما يعكس الثقة التي حظيت بها البحرين في التنظيم من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وبهذه المناسبة، أكد علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن إسناد الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» حق تنظيم نهائي الجولة العالمية 3×3 إلى العاصمة المنامة يعكس النجاح الكبير الذي حققته البحرين في تنظيم هذا الحدث العالمي، مشيرا إلى أن وجود المنامة في هذه الرزنامة التي تضم مدنا عالمية أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا يدل على المكانة المتميزة للمملكة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.
وأشاد مدارا بالدعم اللامحدود المقدم من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لقطاع الشباب والرياضة بوجه عام وكرة السلة على وجه الخصوص، منوها الى أن هذا الدعم كان عاملا رئيسيا في النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة هذه الجولة العالمية.
كما أثنى رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة على الرؤى والتوجيهات من قبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة لاستضافة البحرين الجولة العالمية 3×3 إذ كان حريصا على إبراز الوجه المميز للمنامة في التنظيم خلال النسختين اللتين أقيمتا في العامين الماضيين.
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