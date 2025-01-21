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كمال خنجي ينضم إلى أكاديمية بادل بلس مديرا للأكاديمية

1/21/2025 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬أعلنت‭ ‬أكاديمية‭ ‬بادل‭ ‬بلس‭ ‬انضمام‭ ‬كمال‭ ‬خنجي،‭ ‬المعروف‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬العم‭ ‬ك‮»‬،‭ ‬مديرا‭ ‬للأكاديمية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للأكاديمية‭ ‬وذكرت‭ ‬فيه‭: ‬يجلب‭ ‬كمال‭ ‬معه‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬وشغفًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لتدريب‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭: ‬يُعد‭ ‬كمال‭ ‬خبيرًا‭ ‬مخضرمًا‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬المضرب،‭ ‬وقد‭ ‬قاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬لتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭. ‬ومع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬بشركة‭ ‬بتلكو‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتسويق،‭ ‬يجمع‭ ‬كمال‭ ‬بين‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والنهج‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭.‬

ونوه‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭: ‬في‭ ‬دوره‭ ‬الجديد،‭ ‬سيشرف‭ ‬كمال‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬والكبار،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬والتدريب‭ ‬والإرشاد‭. ‬ويُعرف‭ ‬كمال‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬وتطوير‭ ‬مواهب‭ ‬رياضة‭ ‬البادل،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬لاعبين‭ ‬يمثلون‭ ‬الآن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عامًا‭. ‬وبصفته‭ ‬مدرب‭ ‬بادل‭ ‬معتمدًا‭ ‬وخريج‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يكرس‭ ‬كمال‭ ‬جهوده‭ ‬لصقل‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬البادل‭.‬

وعلق‭ ‬كمال‭ ‬خنجي‭ ‬على‭ ‬انضمامه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أكاديمية‭ ‬بادل‭ ‬بلس‭ ‬وخوض‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬المثيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭. ‬هدفي‭ ‬هو‭ ‬إلهام‭ ‬وتوجيه‭ ‬اللاعبين‭ ‬لإطلاق‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬الكاملة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬حبهم‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬إحسان‭ ‬جمشير،‭ ‬الشريك‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬بادل‭ ‬بلس،‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬لانضمام‭ ‬كمال‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بكمال‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬بادل‭ ‬بلس‭. ‬إن‭ ‬خبرته‭ ‬العميقة‭ ‬وشغفه‭ ‬بتطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورؤيته‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬سترتقي‭ ‬بأكاديميتنا‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭. ‬معًا،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬لتدريب‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭..‬‮»‬‭.‬

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