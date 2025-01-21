كمال خنجي ينضم إلى أكاديمية بادل بلس مديرا للأكاديمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت أكاديمية بادل بلس انضمام كمال خنجي، المعروف بلقب «العم ك»، مديرا للأكاديمية. جاء ذلك في بيان للأكاديمية وذكرت فيه: يجلب كمال معه خبرة واسعة وشغفًا كبيرًا، مما يعزز مكانة الأكاديمية كوجهة رائدة لتدريب رياضة البادل في البحرين وخارجها.
وتابع البيان: يُعد كمال خبيرًا مخضرمًا في رياضات المضرب، وقد قاد المنتخب الوطني البحريني للتنس لتحقيق العديد من البطولات الوطنية والإقليمية. ومع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في القيادة بشركة بتلكو وحصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق، يجمع كمال بين الرؤية الاستراتيجية والنهج العملي في تطوير اللاعبين.
ونوه البيان إلى: في دوره الجديد، سيشرف كمال على برامج مخصصة للأطفال والشباب والكبار، مع التركيز على تطوير المواهب والتدريب والإرشاد. ويُعرف كمال بقدرته على اكتشاف وتطوير مواهب رياضة البادل، حيث ساهم في تدريب لاعبين يمثلون الآن المنتخب الوطني البحريني تحت 18 عامًا. وبصفته مدرب بادل معتمدًا وخريج برنامج التدريب الوطني من اللجنة الأولمبية البحرينية، يكرس كمال جهوده لصقل جيل جديد من نجوم البادل.
وعلق كمال خنجي على انضمامه قائلاً: «أنا متحمس للانضمام إلى أكاديمية بادل بلس وخوض هذه الرحلة المثيرة لتطوير المواهب في جميع الفئات العمرية. هدفي هو إلهام وتوجيه اللاعبين لإطلاق إمكانياتهم الكاملة مع تعزيز حبهم لهذه الرياضة». من جانبه، عبر إحسان جمشير، الشريك الإداري في بادل بلس، عن حماسه لانضمام كمال قائلاً «يسعدنا أن نرحب بكمال في عائلة بادل بلس. إن خبرته العميقة وشغفه بتطوير اللاعبين ورؤيته في اكتشاف المواهب سترتقي بأكاديميتنا إلى مستويات جديدة. معًا، نسعى إلى وضع معايير جديدة لتدريب رياضة البادل في المنطقة..».
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