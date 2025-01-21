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المنامة يتأهل ثانيا للمجموعة في ((واصل))

1/21/2025 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تأهل‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬ثانيا‭ ‬للمجموعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬بنتيجة‭ (‬78-73‭).‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬21-15‭)‬‮ ‬لصالح‭ ‬المنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬18-18‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬17-21‭) ‬لصالح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬22-19‭) ‬لصالح‭ ‬المنامة‭.‬

وسيلتقي‭ ‬المنامة‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬البحريني‭ ‬ثالث‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية،‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬لقاءين‭ ‬سيتأهل‭ ‬للدور‭ ‬النصف‭ ‬نهائي‭.‬

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