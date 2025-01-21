المنامة يتأهل ثانيا للمجموعة في ((واصل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تأهل ممثل الوطن فريق المنامة ثانيا للمجموعة بعد فوزه على ضيفه الاتحاد السعودي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك في الجولة السادسة ضمن دوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل) بنتيجة (78-73).
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (21-15) لصالح المنامة، والفترة الثانية (18-18)، والفترة الثالثة (17-21) لصالح الاتحاد، والفترة الرابعة (22-19) لصالح المنامة.
وسيلتقي المنامة ثاني المجموعة الثانية مع الأهلي البحريني ثالث المجموعة الأولى في ثلاث مواجهات قوية، الفائز في لقاءين سيتأهل للدور النصف نهائي.
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