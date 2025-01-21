مدافع نافباخور ينضم رسميًا إلى الخالدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: جميل سرحان
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي الخالدية تعاقده رسميا مع المدافع الصربي فيليب ايفانوفيتش قادمًا من نادي نافباخور الأوزبكي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة.
وجرى توقيع العقد مع الوافد الجديد لصفوف بطل دوري ناصر الممتاز في الموسمين الماضيين في مقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود جناحي.
ويأتي التعاقد مع المدافع المتميز والذي يلعب في قلب الدفاع بتوصية فنية من المدرب علي عاشور، وقد تم الإعلان عن الصفقة من خلال حساب النادي الرسمي على منصة الانستغرام.
وكان الخالدية قد أعلن مؤخرا استغنائه عن اللاعبين المحترفين أسامة بلطرش ونصر الدين زعلاني.
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