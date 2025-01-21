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مدافع نافباخور ينضم رسميًا إلى الخالدية

1/21/2025 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان‭ ‬ الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬الصربي‭ ‬فيليب‭ ‬ايفانوفيتش‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬نافباخور‭ ‬الأوزبكي،‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬لصفوف‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمود‭ ‬جناحي‭.‬

ويأتي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬المتميز‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬بتوصية‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عاشور،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حساب‭ ‬النادي‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الانستغرام‭.‬

وكان‭ ‬الخالدية‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬مؤخرا‭ ‬استغنائه‭ ‬عن‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬أسامة‭ ‬بلطرش‭ ‬ونصر‭ ‬الدين‭ ‬زعلاني‭.‬

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