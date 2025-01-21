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الرفاع في مواجهة الأهلي بكأس خالد بن حمد

1/21/2025 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهة‭ ‬منتظرة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬

وتحظى‭ ‬هذا‭ ‬المواجهة‭ ‬بأهمية‭ ‬بالغة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬أكملا‭ ‬استعادتهما‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬شاملة‭ ‬واهتمام‭ ‬إعلامي‭ ‬واضح‭ ‬وتنظيم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭.‬

وسيحاول‭ ‬الفريقان‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬إيجابي‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بغية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بانتظار‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬المحرق‭ ‬والخالدية‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬انتهى‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬فإن‭ ‬نتيجة‭ ‬المواجهة‭ ‬سوف‭ ‬تحسم‭ ‬عبر‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الأشواط‭ ‬الإضافية‭.‬

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