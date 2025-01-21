الرفاع في مواجهة الأهلي بكأس خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة القدم في نسختها الأولى بإقامة مواجهة منتظرة تجمع بين الرفاع والأهلي في منافسات الدور نصف النهائي، وذلك على استاد مدينة خليفة الرياضية عند الساعة السابعة مساءً.
وتحظى هذا المواجهة بأهمية بالغة بالنسبة إلى الفريقين اللذين أكملا استعادتهما لخوض غمار المنافسة على لقب النسخة الأولى من المسابقة الكبيرة، والتي تحظى برعاية شاملة واهتمام إعلامي واضح وتنظيم كبير من قبل اتحاد الكرة.
وسيحاول الفريقان تقديم مستوى إيجابي خلال هذه المواجهة بغية الوصول إلى المباراة النهائية بانتظار الفائز من لقاء المحرق والخالدية الذي سيقام يوم غد الخميس.
وفي حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين فإن نتيجة المواجهة سوف تحسم عبر ركلات الترجيح مباشرة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية.
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